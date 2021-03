Byla to sezona snů, vzpomíná Janda na triumf ve Světovém poháru

Praha - Velký křišťálový glóbus má na půdě v krabici, aby ho nerozbily děti. A na celkový triumf ve Světovém poháru vzpomíná Jakub Janda, jen když mu jediné české celkové skokanské vítězství někdo připomene.

"Nejsem nostalgický a když se mě někdo zeptá, tak po těch patnácti letech marně pátrám v paměti, co se ve mně tenkrát odehrávalo. A jaká je první vzpomínka? Že jsme byli mladí a krásní a teď už nám zůstala jenom ta krása," řekl ČTK dvaačtyřicetiletý Janda, současný poslanec za ODS a šéf skokanského úseku.

Do čela hodnocení SP se Janda tehdy dostal po prvním závodu v Kuusamu v listopadu 2005, po druhém sice klesl na druhé místo, ale po třetím se do čela vrátil a už před sebe nikoho nepustil. "Nikdo asi tenkrát nevěřil, že to dotáhnu až ke křišťálovému glóbu. A to se podařilo. Byla to sezona snů," řekl Janda při vzpomínce na zimu, v níž vyhrál pět závodů včetně domácího na můstku v Harrachově.

Za jeho úspěchem stál slovinský trenér Vasja Bajc. "Měli jsme stejný pohled na techniku i tréninkové dávky a sedli jsme si," řekl Janda a dodal: "Bylo to vyústění poctivých tréninků. Jak řekl Winston Churchill: dřiny, krve a potu."

Dvojnásobný medailista z MS v životní sezoně vyhrál i prestižní Turné čtyř můstků společně s Finem Janne Ahonenem. "To bylo náročné fyzicky i psychicky," vzpomínal Janda. Nepovedla se mu jen olympiáda v Turíně 2006, kam jel jako jeden z favoritů, ale vyšel medailově naprázdno. "A každý si pak říkal, že to pak se mnou půjde dolů, ale já znovu naskočil na vlnu a dokázal výhru ve Světovém poháru potvrdit."

Janda při cestě za výhrou čelil i obviněním z podvodů. V německém tisku se objevilo, že by mohl mít klíny v botách, aby lépe skákal. "A další nesmysly. Já jsem tenkrát používal standardní vybavení. Neměl jsem nic navíc," ujistil.

V boji o celkové vítězství předčil Ahonena a definitivně měl jistotu až po finále v Planici. "Ve sportu je to nevyzpytatelné, musíš věřit do poslední chvíle. Uvěřil jsem tomu až po posledním skoku, když to bylo jisté a ověřené."

V současnosti se z pozice šéfa skokanského úseku snaží slavnou českou disciplínu oživit. V této sezoně patří Češi v SP k nejhorším. "Jsem věčný optimista a věřím, že v budoucnu český skokan na křišťálový glóbus zase dosáhne," řekl.