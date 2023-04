Byla to reklama na fotbal, derby ukázalo charakter týmu, řekl kouč Sparty Priske

Praha - Podle trenéra Sparty Briana Priskeho bylo derby se Slavií reklamou na fotbal a ukázalo charakter jeho hráčů. Pětačtyřicetiletý Dán věří, že jeho svěřenci mají správnou mentalitu potřebnou k zisku trofejí. Letenští v domácím utkání 27. kola první ligy prohrávali 0:2 a 2:3, ve třetí minutě závěrečného nastavení ale srovnali na konečných 3:3. Priske doufá, že se Sparta naučila v dosavadních dvou ligových derby v sezoně víc než Slavia a že další dva vzájemné zápasy se odehrají podle jejích not.

"Myslím si, že to byla reklama na fotbal. Ať už jste byli v ochozech, nebo u televize, bylo úžasné utkání sledovat. Nabídlo hodně intenzity, osobních soubojů, slušné šance, pěkné góly, hodně vzrušení a branky v závěru. Podle mě si hodně lidí v Česku zápas užilo," řekl Priske na tiskové konferenci.

Sparta vyrovnala v nastavení po vlastní brance Aihama Ousoua. "Nepovažuju to za vítězství, ale rozhodně to byl důležitý vyrovnávací gól a bod. Trochu jsme si to zkomplikovali tím, že jsme prohrávali 0:2. Tím, jak jsme se vrátili do zápasu, jsme ukázali skvělou mentalitu, než se Slavia zase dostala do vedení," uvedl rodák z Horsensu.

"Když vyrovnáte prakticky v posledních vteřinách, máte velkou radost z bodu. Zejména to ukazuje charakter týmu. Mentalita v mužstvu je hodně silná a panuje v něm velká víra. To je velký signál k tomu, že máme správnou mentalitu, která je potřebná k získání trofejí," podotkl bývalý kouč Midtjyllandu nebo Antverp.

Ze svých hráčů měl velkou radost. "V průběhu zápasu se zlepšili. Myslím si, že jak z týmového, tak i individuálního hlediska jsme se ve dvou derby naučili víc než Slavia. Jsem si jistý, že příští dvě derby se budou hrát podle našich not," prohlásil někdejší hráč Genku, Portsmouthu, Brugg nebo dánské reprezentace.

V říjnovém ligovém derby na Slavii utrpěl jeho tým debakl 0:4, od té doby neprohrál 17 soutěžních zápasů po sobě. S odvěkým rivalem se znovu utká 3. května ve finále domácího poháru na Letné a následně v nadstavbové skupině o titul. Díky dnešní remíze Sparta nadále vede tabulku před Slavií o dva body.

"Doufám, že první místo udržíme až do 35. kola. Nespekuluju ale o umístění, nýbrž o zápasech. Teď se začneme soustředit na Slovácko. Všichni známe počty a rozpis zápasů. V 35. kole chcete být v čele, do té doby se ale musíme postupně soustředit na jednotlivá utkání a nedívat se moc dopředu," uvedl Priske.