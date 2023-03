Byla to odměna pro celý tým, řekl Čerešňák o vítězné brance

Pardubice - Necelých dvacet sekund před koncem třetí třetiny rozhodl Peter Čerešňák o tom, že se druhý duel čtvrtfinálové série mezi hráči Pardubic a Olomouce neprotáhne do prodloužení. Obránce Východočechů překonal brankáře Jana Lukáše a zajistil tak Dynamu vedení 2:0 na zápasy.

Na gól čekali diváci ve vyprodané pardubické aréně téměř šedesát minut. Pak v čase 59:40 udeřil Čerešňák, když skóroval po přihrávce Lukáše Radila zpoza branky. "Myslím, že to byla taková odměna pro celý tým. Hráli jsme trpělivě, měli jsme šance, které se dlouho nedařilo využít. Vyšlo to až na konci a máme další bod v této sérii," řekl Čerešňák po utkání novinářům.

Pardubičtí nakonec závěrečný nápor zužitkovali a odvolali blížící se prodloužení. "Nevěděl jsem přesně, kolik je do konce. Jeden z našich útočníků stáhl dva hráče před branku, mně se tam otevřelo okno, do kterého jsem najel. Lukáš Radil mi to tam poslal, musel jsem trefit puk a branku. Naštěstí to tam padlo," popisoval slovenský reprezentant.

Na rozdíl od prvního duelu, který vyhrál favorit 5:1, se Dynamo s Hanáky přetahovalo až do konce. "Trenéři nás varovali, že to bude těžší zápas než o den dříve. Podle mě jsme hráli dobře a zajišťovali se. Trochu jsme se trápili se zakončením, ale výhra je výhra," dodal Čerešňák.

Právě on sám byl blízko gólu už o šest minut dříve, kdy se zapojil do velmi slibné akce Pardubic. "Když mi Lukáš Sedlák nahrával, tak jsem ten puk prakticky neviděl. Až mě to překvapilo, že mi narazil do čepele,“ vysvětloval Čerešňák po utkání.

Byl to urputný zápas, ve kterém hosté dlouho vítěze základní části dokázali trápit. "Olomouc udělala nějaké změny, co se týká obrany středního pásma i rozehrávky. Během první přestávky jsme si k tomu něco řekli, ale vždy to je i o nějaké improvizaci na ledě. Ne vždy se to podaří ideálně přejít, ale i o tom je play off. Nikdo nechce pustit střední pásmo zadarmo," poznamenal Čerešňák.

Série se nyní za stavu 2:0 pro Pardubice přesune na led Olomouce. "Nic nesmíme podcenit ani v dalších zápasech. Je to jen na nás, co dokážeme vyprodukovat na ledě. Musíme stále předvádět naši hru, být zodpovědní a nebláznit," upozornil pardubický bek.

Olomoučtí se na východě Čech mohli opřít o výkon brankáře Jana Lukáše, jenž v brance nahradil Branislava Konráda. "Zamrzí to, ale v play off se hraje na čtyři vítězné zápasy. Může se stát cokoliv. Věříme, že doma to urveme," řekl novinářům Lukáš, jenž měl na kontě 31 zásahů.

Neprůstřelnost držel až do samého závěru. "Vím, že tam šla přihrávka zpoza branky, Čerešňák to trefil z jedničky. Slyšel jsem jen tyčku, takže to asi dobře trefil," konstatoval Lukáš.

Olomouc má nyní před sebou dva domácí zápasy. "Stoprocentně jsme dnes hráli lépe než v prvním utkání. Doufáme, že doma podáme opět dobrý výkon a vyhrajeme," doplnil olomoucký brankář.