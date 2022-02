Byla to moje klasická chyba, řekla Davidová o poslední ráně na střelnici

Peking - Chyba na poslední střelecké položce připravila biatlonistku Markétu Davidovou o možný zisk zlaté medaile na olympijských hrách v Pekingu. Úřadující mistryně světa ve vytrvalostním závodě devatenáct terčů trefila, poslední pokus se jí ale výrazně nepodařil a po trestné minutě klesla na konečné šesté místo.

"Poslední rána? Šla nahoru, no," řekla Davidová a pokrčila rameny. "Přejela jsem to, nezastavila jsem na terči. To jsou moje klasické chyby, které jsou většinou nahoře. Už je dělám míň často, ale pořád je dělám," litovala pětadvacetiletá biatlonistka. Dobře přitom věděla, že jede o medaile. "Hlásili mi to, ale říkala jsem si, že je tam ještě spousta závodnic. Přece jenom, měla jsem patnáctku," poukázala na nízké startovní číslo.

Rodačka z Jablonce nad Nisou ale odmítla, že by se na chybě při poslední střelbě projevil zvyšující se tlak a možnost životního úspěchu. "Nemyslím si, že by mě ovlivnilo to, že jsme věděla, že musím dát nulu. Myslím si, že to byla jenom moje chyba," řekla Davidová.

S konečným umístěním mohla být spokojená. "Mrzí mě to. Ale mohlo to dopadnout ještě hůř. Kdyby nebyla olympiáda, možná se mě ani takhle neptáte. Myslím, že jsem podala dobrý výkon a že všichni chtěli medaili. Já jsem ji chtěla taky. Bohužel to nestačilo," dodala závodnice, která v aktuální sezoně získala za vytrvalostní závod ve Světovém poháru malý křišťálový glóbus.