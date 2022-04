Byla to jízda, řekl k účasti M. Boleslavi v semifinále Kelemen, jenž míří do NHL

Mladá Boleslav - Hokejový útočník Miloš Kelemen se výrazně podepsal pod postup Mladé Boleslavi do semifinále play off extraligy, když ve 14 zápasech nastřílel devět branek a přidal tři asistence. Slovenský reprezentant by však v létě měl Bruslaře opustit, podle informací iDNES.cz se domluvil na dvouleté smlouvě s Arizonou a v příští sezoně se pokusí prosadit do NHL.

"Byla to dobrá jízda. Z 11. místa (po základní části) jsme ukázali, že máme kvalitní tým, a mrzí nás, že to skončilo takhle. Ale dali jsme do toho všechno," řekl Kelemen po páteční porážce 1:2 s Třincem, po které Mladé Boleslavi skončila sezona.

Středočeši prohráli s Oceláři 0:4 na zápasy, herně však proti obhájcům titulu nepropadli. "Odehráli jsme s nimi dobré zápasy. Třetí utkání nám uteklo mezi prsty a série se mohla vyvíjet úplně jinak. Oni ale mají kvalitní tým a zasloužili si postoupit, když to skončilo 4:0," podotkl dvaadvacetiletý útočník. Poukázal na první domácí duel, ve kterém Bruslaři vedli dvě minuty před koncem základní hrací doby 3:1 a nakonec prohráli 3:4 v prodloužení.

Bronzový medailista z letošních olympijských her v Pekingu přišel do Mladé Boleslavi před rokem ze Zvolena, kterému v minulé sezoně výrazně pomohl k zisku mistrovského titulu. V české extralize se mu v základní části tolik nedařilo, ve 44 zápasech vstřelil pět branek a přidal 13 asistencí.

Výrazněji se ale Kelemen začal prosazovat v play off a podílel se na postupu Mladé Boleslavi v předkole přes Plzeň i senzační vyřazení Hradce Králové, která vyhrála základní část, ve čtvrtfinále. Aktuálně je s devíti góly nejlepším střelcem play off i nejproduktivnějším hráčem. Další góly v dresu Středočechů ale podle všeho nepřidá a zamíří do zámoří.