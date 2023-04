Byla to dobrá facka, řekl Kousal, těší se na rozhodující zápas doma

Třinec - Třemi asistencemi se podílel útočník Robert Kousal na vítězství hokejistů Pardubic ve středečním šestém utkání semifinále play off na ledě mistrovského Třince 5:3, díky kterému si vítěz základní části vynutil rozhodující páteční sedmý zápas doma. Dvaatřicetiletý pamětník dvou triumfů Dynama z let 2010 a 2012 věří, že jeho tým před vlastním publikem dovrší obrat v sérii a po 11 letech si opět zahraje finále.

Pardubice v šestém duelu v Třinci vedli po dvou třetinách už 4:0 a zdálo se, že bez potíží dokráčí k vítězství, které zajistí pokračování série. Oceláři ale dokázali snížit na 3:4 a pojistka Dynama přišla až 63 sekund před koncem, když při power play Ocelářů po chybě Marka Daňa Kousal přihrál Lukáši Radilovi a ten zamířil do prázdné branky.

"Asi jsme si mysleli, že je vymalováno. Dobrá facka, měli jsme si to pohlídat. Alespoň do dalšího zápasu přesně víme, že takhle ne, něco podobného nesmíme dopustit," řekl Kousal a bral výpadek Dynama v závěrečné části jako poučení. "Do konce druhé třetiny to bylo hezké, ale pak se to nějak zvrtlo," vrátil se k dramatickému závěru.

Přál si jen, aby Třinec neposlal zápas ještě do prodloužení, v kterém by Pardubicím hrozil konec sezony. "Snažil jsem se to nevnímat, ale bylo to těžké. Věděl jsem, že jsou na koni a jenom jsem si přál, ať to v šedesáti minutách dotáhneme do vítězného konce," podotkl Kousal, který si polepšil v desátém zápase letošního play off na sedm bodů za sedm asistencí.

Tu zatím poslední si připsal poté, co Daňo naslepo rozehrál od mantinelu a místo spoluhráče našel právě Kousala, který se snažil forčekovat proti třinecké šestici hráčů na ledě.

"Trochu jsem doufal, že to tam bude dávat. Chtěl jsem v první chvíli střílet, ale bylo tam úplně zavřeno. Před brankou stáli dva třinečtí hráči. Pak jsem vedle uviděl Ráďu (Lukáše Radila), tak jsem mu puk posunul," dodal Kousal, který má v play off extraligy unikátní bilanci 23 bodů za jednu branku a 22 asistencí ze 71 utkání.