Byla to chyba, řekla obžalovaná k bitce v Dubí

Teplice - Teplický okresní soud se dnes začal zabývat předloňským napadením muže na koupališti v Dubí na Teplicku. V případu je obžalovaných šest lidí, jimž za těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu hrozí až desetiletý trest. Z napadení muže, který zasahoval při roztržce dvou návštěvnic koupaliště, obžaloba viní pět mužů a jednu ženu. Obžalovaná žena vyslovila nad incidentem politování, byla to podle ní chyba. Soudce naplánoval další jednání na úterý 4. srpna.

Incident se stal na koupališti před dvěma lety 7. srpna. Jedna z návštěvnic se tehdy rozhodla jít umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné topilo vrstevníka. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také obžalovaná, jež podle obžaloby začala ženu, která dítě napomenula, napadat. Do sporu se pak vložil další návštěvník koupaliště a snažil se ženy dostat od sebe. Další obžalovaní se pak rozhodli zakročit. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.

Soud začal výslechem obžalovaných. Žaneta Dunková, v případu jediná obžalovaná žena, projevila lítost. "Chtěla bych se omluvit poškozeným," řekla. "Vůbec jsem v tom neměla žádný úmysl někomu ublížit nebo tak, já nejsem taková, já se za to omlouvám, už vím, že jsem udělala chybu," uvedla Dunková. Obžalována je rovněž z výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Také muži byli obžalováni z výtržnictví a dva i z nebezpečného vyhrožování lidem, kteří napadenému přišli pomoct.

Podle výpovědi dalšího obžalovaného Jiřího Demetera by se do incidentu on ani další obžalovaní nezapojili, kdyby se do roztžky mezi ženami nevložil poškozený. "Při vstupu do bazénku strčil Žanetu a udeřil ji pěstí," řekl Demeter. Podle jeho slov muž trefil Dunkovou do obličeje, Demeter řekl, že do muže pouze silně strčil, aby se dostal ke svému synovi. Podobně vypovídal také Radek Čonka, další obžalovaný. "Kdybych ho chtěl zmlátit, tak ho chytím a zbiju ho sám," uvedl.

Rostislav Drška, obžalovaný přítel Dunkové, řekl, že šel do bazénu pro svého syna a dceru. "Je mi líto, že se to všechno stalo," uvedl.

Pátý obžalovaný Michal Dunka řekl, že poškozeného muže napadl. "Do Žanety strčil, ona spadla, pak já jsem do něj strčil a dal jsem mu facku," řekl. Dodal, že si incident příliš nevybavuje. Poslední obžalovaný, Roman Dunka, odmítl před soudem vypovídat.

V Dubí se krátce po incidentu uskutečnila demonstrace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). V souvislosti s protestní akcí příznivců krajní pravice policie trestně stíhá osm lidí.