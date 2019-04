Liberec - Hokejisté Liberce nezvládli první finálový zápas proti Třinci a po domácí prohře 1:2 byli na sebe hodně naštvaní. Sami si totiž uvědomovali, že neuspěli po zásluze a jejich výkon měl k ideálu daleko. Také obránce Ladislav Šmíd uznal, že Oceláři byli na severu Čech lepší.

"Byl to z naší strany zápas blbec. Pořád je to ale jen zápas číslo jedna, panika tak rozhodně není na místě. Pár věcí jsme si ale museli po utkání v šatně mezi sebou vyříkat. Doufám, že si to každý z nás uvědomí a vezme k srdci. Je potřeba se podívat do zrcadla a poučit se z chyb," řekl Šmíd.

Zkušený bek si byl vědom, že špatný byl z pohledu jeho týmu už začátek. "Soupeř do zápasu dobře vstoupil a měl výbornou první třetinu. Nám naopak trochu chyběly nohy, dali jsme Třinci až moc prostoru a nechali je rotovat u nás v obranném pásmu. Nevím, jestli jsme byli svázaní nervozitou nebo lehce nerozehraní, protože jsme měli týden pauzu. Na druhou stranu jsme se dnes ráno probudili s tím, že hrajeme finále. To už samo o sobě musí být motivace jako blázen," podotkl Šmíd, který má na kontě téměř 600 zápasů v NHL.

Liberečtí v každém utkání semifinálové série s Brnem vstřelili první branku. V úvodní finálové bitvě ale museli po gólu třineckého Erika Hrni z 8. minuty utkání sami dotahovat.

"Vždy je lepší, když sami dáte první gól. Myslím ale, že nás to nijak nepoznamenalo. Celé play off říkám, že musíme být sebevědomí za jakéhokoliv stavu a situace. Jestli je někdo nervózní, tak ať na led nechodí," podotkl účastník tří světových šampionátů a olympijských her 2014 v Soči.

Klíčovou roli v prvním finále sehrály přesilové hry. Zatímco Třinec dokázal ze tří přesilovek dvakrát skórovat, Bílí Tygři ani jednu ze svých možností nevyužili.

"Sice jsme při hře pět na pět neinkasovali, ale nakonec rozhodly speciální formace. I když jsme dali soupeři v zápase pouze dvě přesilovky, tak dokázal obě využít. Hru v oslabení musíme určitě zlepšit," řekl Šmíd. Třetí početní výhodu měli hosté až v samém závěru, kdy se snažili hlavně neinkasovat.

"Zapracovat musíme ale také na našich přesilových hrách. Z mého pohledu nám v nich chyběla častější střelba, snažili jsme se zbytečně moc kombinovat. Když se nedaří, je potřeba hru zjednodušit a cpát každý kotouč na branku," podotkl nejvytíženější hráč play off. "Věřím, že v pátek k zápasu přistoupíme úplně jinak a na ledě bude k vidění úplně jiný tým," dodal Šmíd.