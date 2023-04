Byl to vyrovnaný zápas, z prohry se nesypeme, řekl vítkovický Fridrich

Ostrava - Hokejisté Vítkovic nedokázali v prvním zápase semifinále play off extraligy proti Hradci Králové skórovat ze hry a nakonec prohráli 0:1 po nájezdech. Útočník Petr Fridrich přiznal, že výkon domácích nebyl po týdenní přestávce ideální. Věří ale, že ve středu, kdy bude série v Ostravě pokračovat druhým zápasem, budou domácí lepší a produktivnější.

"Prohráváme 0:1, což je škoda. Byl to těžký zápas, ale už se snažíme připravit na další utkání. Musíme zregenerovat, dobře se vyspat a zítra sérii srovnat," řekl Fridrich novinářům několik minut po skončení utkání.

Za 80 minut hry diváci v Ostravar areně gól neviděli, ke slovu proto přišly nájezdy. Fridrichovi příliš nevadilo, že se nehrálo do vstřelení rozhodující branky ze hry. "Zase abychom tady nehráli do půlnoci... Myslím si, že po 20 minutách (prodloužení) je to asi férové, i když je to větší náhoda než ve hře. Dnes to ale i ve hře mohlo být o jedné dorážce, zblokovaném nebo nezblokovaném puku," uvedl dvaadvacetiletý hráč.

S ohledem na hru navíc dnes v Ostravě mohl být zápas bez nájezdů opravdu dlouhý. "Bylo to defenzivní, oba týmy si hlídaly hru a nechtěly hrát otevřený hokej. Šancí moc nebylo. Na druhou stranu to tam mohlo na obou stranách spadnout, byl to vyrovnaný zápas. My se z toho nesypeme a soustředíme se na další utkání," podotkl Fridrich.

V nájezdech byli mnohem úspěšnější hosté, kteří proměnili všechny čtyři pokusy. Na vítkovické straně uspěli jen Fridrich a Peter Mueller. "Od doby, kdy jsem věděl, že pojedu, tak jsem se soustředil. Přehrával jsem si možnosti, ale snažil jsem se to víc neřešit. Je to nájezd jako v sezoně, jako na tréninku," řekl. Nad skutečností, že se do té doby bezchybným brankářům při nájezdech nedařilo, moc nepřemýšlel. "Někdy to tak je. Jindy ale třeba nepadne gól z patnácti nájezdů, což jsme v sezoně taky zažili," uvedl.

Vítkovice i Hradec Králové nastoupily do semifinále po týdenní přestávce a podle Fridricha se to na hře projevilo. "Začátek nebyl ideální. Po dnech bez zápasu je vždy tempo jiné, ale postupem jsme se do toho dostávali," řekl.

Ostravští se ale budou muset vyrovnat s jiným herním stylem soupeře než ve čtvrtfinále, Mountfield je lépe bruslící tým než Brno. "V rychlosti je rozdíl, více létají za pukem a rychle otáčejí hru. Trošku jsme se na to připravovali, ale nemyslím si, že je to něco, s čím bychom si nedokázali poradit," dodal Fridrich.