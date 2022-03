Byl to výborný týmový výkon, pochvaloval si Sobotka po druhé výhře nad Libercem

Praha - Hokejový útočník Vladimír Sobotka po druhé výhře Sparty ve čtvrtfinále play off extraligy nad Libercem ocenil, že Pražané zvládli vyrovnanou bitvu překlopit na svou stranu. Zatímco v pondělí vyhráli jednoznačně 7:0, dnes uspěli po výsledku 3:2.

"Byl to výborný týmový výkon. Odzadu od brankáře, přes obránce, až po útočníky. Suprově odmakané. Věděli jsme, že to Liberec nepoloží, že se sami neporazí. Věděli jsme, že po nás půjdou, že budou aktivnější, že nám půjdou do těla a budou se snažit vyprovokovat nějaké šarvátky. Ustáli jsme to a vyhráli," pochvaloval si Sobotka po utkání.

Sparta se v obou zápasech mohla spolehnout na hru v početní výhodě. V pondělí domácí využili tři přesilovky, dnes dvě. "Daří se, padá to tam. Jsme za to rádi. Dost jsme to trénovali, snad takhle budeme pokračovat. Máme dvě lajny, každá má nějaké nacvičené signály. Dokážeme z toho těžit. Důležitý je hráč před bránou, aby gólman nic neviděl," uvedl reprezentační útočník, jenž se v obou duelech v přesilovkách sám prosadil.

Čtyřiatřicetiletý útočník zároveň přiznal, že očekával, že druhý zápas série bude mnohem vyrovnanější než první. "Oni se sami nepoloží, sami se neporazí. Věděli jsme, že budou hrát tvrdě. Jejich styl hokeje každý zná. Makají. My musíme být rychlejší, hbitější a hrát chytřeji," řekl Sobotka.

Pražané se nakonec vyrovnali i s nepříjemnou situací v 17. minutě, kdy rozhodčí i přes jejich protesty a následnou trenérskou výzvu uznali gól Jaroslava Vlacha v přesilové hře, kterému předcházel kontakt Jana Ordoše s brankářem Matějem Machovským.

"Rozhodčí má vždy pravdu, taková jsou asi pravidla. Já jsem něco viděl a rozhodčí mi vysvětlil, že ho strčil a padl do gólmana. Já jsem to viděl tak, že ho strčil, pak se odrazil a pak strčil do gólmana, Rozhodčí má ale vždy pravdu," uvedl Sobotka, podle nějž bylo hodně důležité, že se Sparta následně ubránila v oslabení po trestu za neuznanou výzvu. "Jsem rád, že to tak dopadlo, protože to bylo hodně ode mě signalizované," přiznal Sobotka, že na střídačce hlasitě podporoval výzvu.