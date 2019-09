Byl to velký zápas pro všechny, jsme šťastní, řekl Bohačík

Šen-čen (Čína) - S 25 body ovládl v českém týmu křídelní hráč Jaromír Bohačík utkání na závěr osmifinálové skupiny K na mistrovství světa proti Řecku, v němž nakonec i porážka 77:84 stačila basketbalistům k postupu do čtvrtfinále. Slavit mohli ale až po následné výhře USA nad Brazílií. Hned po utkání, kdy ještě nebylo o postupu jasno, se Bohačíkovi ještě těžko označoval zápas za životní.

"Nevím, protože těsně po zápase ty emoce nebyly. Vlastně to nic neznamenalo. Samozřejmě na to budu vzpomínat, mám osobně pocit, že jako tým jsme se ještě víc semkli než kdy jindy, že všichni byli v tom zápase, kdokoliv přišel z lavičky. Velký zápas to byl pro nás všechny a jsme šťastní," řekl Bohačík.

Prvním byla výhra, která by znamenala automaticky postup. Při prohře o méně než o 12 bodů museli Češi spoléhat na pomoc favorizovaných USA proti Brazílii. "Je třeba zopakovat, že jsme šli dnes vyhrát, protože bychom měli jasno hned po zápase a měli lepší pocit hned. Ale splnili jsme alespoň druhý cíl, který bylo jedenáct bodů a méně," doplnil hrdina utkání.

V závěrečné minutě proměnil pět ze šesti trestných bodů. Při prvních dvou 20 sekund před koncem byl za stavu 72:79 úspěšný, čímž sebral Řekům poslední reálné naděje. "Už než jsme odjížděli na zápas, tak jsem si v hlavě promítal situace, že by mohla rozhodovat jedna střela. Tak nějak jsem tušil, že to bude vyrovnanější co se týče toho rozdílu a musím říct, že jsem si to šel užít," popsal své rozpoložení.

"Říkal jsem si, že když mám na ruce střelu, která má rozhodnout tady o našem osudu, tak šestka je asi to nejjednodušší, co by mě mohlo potkat. Takže jsem se vnitřně usmíval, že tyhle šance zase beru, takže dnes hraju takové kasino," usmíval se Bohačík.

Na kontě měl čtyři trojky ze sedmi pokusů a padesátiprocentní úspěšnost střelby za dva body, sebevědomí mu na šestky také pomohlo. "Určitě. Člověk když trefí nějakou střelu během zápasu, tak ta obruč mi přijde mnohem větší. Pomohlo, že jsem nějakou tu střelu předtím dal," uvedl.

Čechům pomohla k postupu do čtvrtfinále vysoká výhra nad Brazilci, díky které si mohli dovolit s Řeckem prohrát. Bohačík byl rád, že to stačilo. "Máme zkušenosti s těmi polštáři z Ligy mistrů z Nymburka. Dnes jsme k tomu přistupovali úplně jinak, chtěli jsme vyhrát. V hlavách to je a máme zkušenosti, že je to těžké zvládnout," prohlásil.

"Nemám to rád, ať chcete nebo ne, tak se to stejně na konci točí kolem toho výsledku, který je důležitý. Takže jsme se snažili k tomu přistupovat, že chceme vyhrát, ale skončilo to takto," dodal.

V páté minutě za stavu 2:10 prolomil české trápení ve střelbě trojkou. "Chtěli jsme to vyřešit v prvních vteřinách v útoku, což na řeckou obranu nejde, oni vytvářeli velký tlak na míč a soustředili se na to. Museli jsme si uvědomit, že musíme hrát delší útoky a hlavně si to víc rozhodit, protože byli hodně orientovaní na balon a Satyho (Tomáš Satoranského). Museli jsme si uvědomit, jak proti tomu hrát a nakonec to nebylo tak hrozné," doplnil Bohačík.

Bylo mu líto, že kvůli zranění kotníku přišel o zápas Blake Schilb. "Bylo dost smutné, že se nemohl zapojit, protože i pro něj jsou to jedny z největších zápasů, které by kdy hrál. A doufáme, že tohle mistrovství ukončí na palubovce, protože tohle jistě žádný hráč nechce," uvedl.

Češi se přesunou ze Šen-čenu zpět do Šanghaje, kde už odehráli základní skupinu, a ve středu je čeká Austrálie. "Bude to pěkný zážitek," řekl před duelem s dalším papírově silným sokem. "Nemyslím, že to tak vnímáme. Jsme hráči basketbalu, tím se živíme a možná je to jediné co děláme v životě. Takže od sebe očekáváme výsledky. Nemyslím, že si jdeme zahrát a uvidíme, jak to bude. Něco od sebe čekáme a jsme zatím spokojení," dodal k roli outsidera, který na MS překvapuje.