Byl to úžasný chlap, řekla Ledecká o otci Shiffrinové

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Celý sjezdařský svět je podle Ester Ledecké zahalen smutkem po smrti otce americké hvězdy Mikaely Shiffrinové. Česká dvojnásobná olympijská vítězka znala Jeffa Shiffrina jen krátce, přesto na ni udělal dojem a byl podle ní úžasný chlap.

"Vůbec nechápu, jak se to může stát. Nezasáhlo to jenom mě, ale celou mou rodinu. I moje mamka si pobrečela," řekla Ledecká v Garmisch-Partenkirchenu po tréninku sjezdu a dodala: "Celý lyžařský svět mi teď přijde smutný. Všichni myslíme na Mikaelu a na celou její rodinu, protože to je něco, s čím se budou těžko vyrovnávat."

Pětašedesátiletý Shiffrin byl anesteziologem a v listopadu 2018 byl ve Vailu u operace Ledecké, která si před sezonou zlomila na snowboardu ruku. "Hned po operaci se přišel zeptat, jestli je ruka lepší a jak se cítím po anestezii," vzpomínala.

Otec Shiffrinové dceru doprovázel po závodech a nechyběl loni v prosinci u první výhry Ledecké ve sjezdu SP v kariéře. Češka si v Lake Louise na helmu nasadila klobouk a Shiffrin se k ní přitočil. "A říkal: Hele, takhle si ten klobouk naraž," řekla Ledecká. "Už jenom tyhle maličkosti mi napovídají, že to byl úžasný chlap a úžasný člověk. Bude to strašně těžké pro ně a pro nás, aby se s tím všichni vyrovnali. Já jsem se za nás snažila vyjádřit soustrast," řekla čtyřiadvacetiletá Češka.

Vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru Shiffrinová po úmrtí otce přerušila sezonu a zatím není jasné, kdy se na závody vrátí.