Byl to tvrdý oříšek, uznal Mancini po osmifinálovém boji s Rakouskem

Londýn - Za velkou výzvu, která byla možná ještě těžší než ta, která ho čeká ve čtvrtfinále, označil italský trenér Roberto Mancini osmifinálový zápas mistrovství Evropy s rakouskými fotbalisty. Ač jeho výběr vstupoval do utkání jako favorit, na postup se nadřel a vyhrál až v prodloužení 2:1 po brankách střídajících Federica Chiesy a Mattea Pessiny. Povedlo se nám psát historii, uvedl trenér rakouských fotbalistů Franco Foda.

"Věděli jsme, že v tomhle zápase můžeme uklouznout. Tušili jsme, že by to mohlo být ještě náročnější než ve čtvrtfinále," řekl Mancini na pozápasové tiskové konferenci. "Rakousko samozřejmě nemá tak kvalitní tým jako ti, kterým budeme čelit v další fázi, ale umí vám ztížit život," chválil soupeře Mancini.

Italové sice v prvním poločase utkání kontrolovali, to se ale změnilo po přestávce, kdy byli Rakušané daleko aktivnější. V 65. minutě se dokonce střelecky prosadil rakouský útočník Marco Arnautovic. Jeho branku však rozhodčí kvůli těsnému ofsajdu neuznali.

"Pořád zbývalo ještě dost času na to zareagovat, ale kdyby gól platil, zklamalo by mě to, protože jsme v první části dominovali. Ve druhé už se nám tak nedařilo a Rakušané byli těžkých oříškem," uvedl italský trenér.

Favorit nakonec rozhodl utkání v prodloužení, kdy se nejprve prosadil v 95. minutě Chiesa a o deset minut později také Pessina. "Střídání rozhodlo, ale musím říct, že každý na hřišti odevzdal maximum," řekl Mancini. "Na druhou stranu vůbec k prodloužení nemuselo dojít. Ty dva góly jsme mohli dát mnohem dřív," prohlásil trenér, který označil zápas za dobrý test, v němž jeho hráči ukázali silnou mentalitu.

Oddechla si také italská média. List La Gazzetta dello Sport překřtil národní tým na "Lvy z Itálie, kteří trpěli, ale nakonec slavili". Tuttosport s titulkem "Nekonečné azurové srdce" velebil Manciniho střídání, jež v prodloužení rozhodlo a Corriere dello Sport vyzývalo k pokračování cesty. "Nebuďte nás. Italská pohádka pokračuje a je lepší snít se zavřenýma očima. Narazili jsme na vlky, strachovali se, udělali spoustu chyb a v určitém ohledu jsme měli štěstí, že jsme pořád žijeme," napsal list.

I když Rakušané ještě nakonec zásluhou Sasi Kalajdzice snížili a ukončili jedenáctizápasovou neprůstřelnost Gianluigiho Donnarummy, italský brankář přesto stanovil nový rekord, kdy s 1169 minutami bez inkasovaného gólu překonal svého krajana Dina Zoffa. Ten v letech 1972 až 1974 nedostal gól 1142 minut.

"Je to neuvěřitelný brankář. Už ve 22 letech má za sebou několik sezon jako jednička AC Milán. Ta čísla mě na tomhle národním týmu fascinují. Čísla jsou ve sportu vše. Obecně má Itálie mladý tým, který má budoucnost před sebou. Teď si musí začít dělat jméno," citovala Zoffa Gazzetta dello Sport. Italové vyhráli 12. zápas po sobě a neprohráli již 31 utkání za sebou, čímž překonali národní rekord ze 30. let minulého století.

V dalším zápase narazí 2. července na lepšího z dvojice Belgie - Portugalsko.

Zklamaný z výsledku, ale zároveň hrdý na výkon svého týmu, byl po utkání rakouský trenér Foda. Přestože jeho výběr dokázal jednoho z favoritů turnaje výrazně potrápit, s turnajem se loučí. I tak ale Rakušané zaznamenali řadu historických mezníků.

"Myslím, že jsem ještě nikdy nedostal od soupeře tolik komplimentů jako teď. Bylo to neuvěřitelné, jak jsme se drželi. Odehráli jsme skvělý zápas," prohlásil na webu UEFA Foda. "Chtěli jsme se na turnaji zapsat do své historie a uspěli jsme. Šlo o důležitou zkušenost," doplnil.

Rakušané postoupili ze základní skupiny ME poprvé a stejně tak si připsali předtím se Severní Makedonií (3:1) a Ukrajinou (1:0) první dvě výhry na Euru v historii. Také v duelu s Itálií byli ve druhém poločase velmi nebezpeční a v 65. minutě se málem dostali do vedení zásluhou hlavičky Marka Arnautovice. Branka však nakonec neplatila pro těsný ofsajd.

"Od zázraku nás dělily centimetry," napsal o situaci web Spiegel Sport, což si uvědomoval i samotný Arnautovic. "Je pro mě těžké najít slova. Kdyby nám šlo štěstí naproti, vyhráli jsme po 90 minutách. Hráli jsme dobře, vytvářeli si šance a mohli jsme to několikrát ukončit," posteskl si zkušený útočník.

"Z vyřazení jsme zklamaní, ale můžeme být na těch více než 120 minut hrdí. Psali jsme historii, dostali se do osmifinále a byli jsme blízko postupu do čtvrtfinále na úkor jednoho z hlavních favoritů na titul," ocenil Foda. "Už po základní hrací době jsme cítili, že s námi mají velké problémy. Věřili jsme si, ale Itálie má velmi kvalitní tým a využila své šance. Při druhém gólu nás potrestala za chybu v obraně, ale takový už je fotbal,“ řekl Foda.

Rakouský tisk reprezentanty za vystoupení pochválil. "Hooodně hořké," uvedl na své titulní stránce deník Kroner Zeitung a psal o rovnocenném souboji s jedním z největších favoritů, Kleine Zeitung zase prohru popsal jako "Kruté K.O. v prodloužení" a Die Presse tým ocenil za "heroický výkon", po němž "zázrak ve Wembley nebyl daleko."

To uznal i Foda. "Myslím, že Rakousko může být hrdé na to, co jsme tu ukázali," prohlásil reprezentační trenér a záložník Florian Grillitsch dodal: "Věřím, že Italové teď už vědí, že umíme hrát výborný fotbal."