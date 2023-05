Byl to těžký začátek, to k hokeji patří, řekl Vejmelka po prvním startu na MS

Riga - Poprvé na mistrovství světa v Rize dostal v brance českých hokejistů příležitost Karel Vejmelka. Sice do 12. minuty utkání s outsiderem Slovinskem dvakrát inkasoval, ale potom řadou úspěšných zákroků uchoval spoluhráčům šanci, aby duel otočili z 0:2 na 6:2. Šestadvacetiletá gólman Arizony v NHL ve svém prvním zápase od 7. května a duelu se Švýcarskem (2:3) na Českých hrách v Brně pomohl k vítězství 18 úspěšnými zákroky.

"Byl to těžký začátek, to k hokeji patří. První třetina divoká, neměli jsme moc klid na hokejkách, což bylo ovlivněné právě tím začátkem. Od druhé třetiny jsme věděli, co s tím dělat. Ukázali jsme sílu týmu. Třetí třetina byla obrazem zlepšené hry, napadalo nám to. Obrátilo se k nám štěstí. Byl to zápas nahoru dolů, ale zvládli jsme to," řekl novinářům Vejmelka.

Poprvé inkasoval v čase 7:23, kdy si střelu kapitána Jana Urbase tečovanou Mihou Verličem srazil nešťastně bruslí do vlastní branky Ronald Knot, a potom jej překonal v přesilové hře střelou od modré čáry mezi betony Urbas. Pak už zůstal neprůstřelný, přestože Slovinci měli hodně vyložených šancí.

"To tak vždycky je, vedení 2:0 je ošemetné pro oba týmy. Můžou odskočit na 3:0, nebo když se sníží na 1:2 , tak je to zase pro ten vedoucí tým těžší. Bylo rozhodující, že už jsme další gól nedostali. Bylo tam hodně závarů. Naopak jsme dali, to nás uklidnilo. Věděli jsme, že je máme tak trošku na lopatě. Pak jsme dali dva rychlé góly a to rozhodlo," uvedl Vejmelka.

Snažil se celý zápas držet plnou koncentraci a týmu pomoci k úspěchu. "Snažil jsem se neřešit nic jiného než další střelu. Bylo to o něco těžší na koncentraci, když na vás nejde tolik střel, musím se víc soustředit," podotkl Vejmelka. Pochvaloval si, že si úspěšnými zákroky zvedl sebevědomí. "Každý zákrok je důležitý. Pak když dostanete dva rychlé góly, zacloumá to s celým týmem. Nesesypali jsme se, naopak nás to nakoplo," podotkl majitel bronzu z minulého šampionátu ve Finsku.

Zápasovou pauzu se snažil nevnímat a být maximálně připravený. "Měli jsme hodně tréninků, v zápřahu jsem byl, ale myslím, že se dokážu mentálně dobře nachystat, i když nějakou dobu nechytám. Hlavně mít hlavu nastavenou, fyzicky jsem na tom dobře. Já jsme to víceméně nějak neřešil. Byl jsem připravený chytat, jakmile mě pošlou do brány," uvedl Vejmelka, který se dozvěděl o svém nasazení do zápasu ve středu po tréninku. "Plán dlouhodobý neznáme. Jdeme zápas po zápase, vždycky se dozvíme, kdo chytá, den před zápasem."

Z první tří zápasů na turnaji dvakrát chytal Šimon Hrubec z Curychu a jednou Marek Langhamer z Ilvesu Tampere. Debaty, proč jako jediný z gólmanů působící v NHL nechytá, nevnímal. "Musím říct, že nečtu během mistrovství světa žádné články. Samozřejmě něco se ke mně dostalo, ale neřešil jsem to. Vždycky je to na trenérovi, tak to je," uvedl Vejmelka.

Stejně jako jeho parťáci před turnajem prohlásil, že bere jakoukoliv roli. A potvrdil, že jsou s Hrubcem a Langhamerem skvělá parta. "Máme srandu. Máme v kabině svůj rožek, tam probíráme svoje věci, ale bavíme se samozřejmě i s ostatníma. Je super, že se známe. Kdokoliv z nás může podat výkon, aby tým vyhrál," uvedl.

Na dopoledním rozbruslení byl na ledě sám s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem a generálním manažerem Martinem Havlátem, jehož střelám čelil. "Mně říkal, že je na ledě po čtyřech letech, ale znát to nebylo. Měl jsem trochu strach, abych nedostal do hlavy," vyprávěl s úsměvem Vejmelka, jak jej prověřil dvaačtyřicetiletý mistr světa z roku 2000 a hráč s více než 800 zápasy v NHL.

Dění mimo šampionát se moc nevěnuje, ale zaznamenal, že jeho tým má pokračovat v NHL v Mullett Areně, hale univerzitního týmu s pětitisícovou kapacitou hlediště, protože obyvatelé Tempe zamítli návrhy na výstavbu nové arény. A otevřelo se tak téma případného přestěhování klubu jinam. "Samozřejmě vím, že se rozhodlo, že se aréna stavět nebude, ale teď během mistrovství to neřeším. Ted mám v hlavě jen to, ať jsme úspěšní tady," dodal Vejmelka.

