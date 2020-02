Byl to téměř dokonalý večer, řekl Juninho o výhře nad Juventusem

Lyon - Někdejšího hráče a nyní ředitele fotbalového klubu Olympique Lyon Juninha nadchla středeční výhra 1:0 nad Juventusem Turín v prvním osmifinálovém zápase Ligy mistrů. Lyon podle něj prožil téměř dokonalý večer. Mrzí ho jen, že podobné výkony a výsledky nepředvádí i ve francouzské lize.

"Byl to téměř dokonalý večer. Nikdo samozřejmě nečekal, že Juventus porazíme. Máme obrovskou radost z výhry, zejména pak z prvního poločasu, který byl perfektní. Bylo jasné, že Juventus bude po pauze bojovat, protože je to hodně silný tým," řekl Juninho rozhlasové stanici RMC Sport.

"Přesto si moc jasných šancí nevytvořil. Je to jen první utkání, ale dokazuje to, že také máme kvalitu a talent, se kterým můžeme počítat. V Lize mistrů chceme jít dál," uvedl pětačtyřicetiletý Brazilec, který za Lyon hrál v letech 2001 až 2009. Olympique, o jehož výhře rozhodl v 31. minutě Lucas Tousart, postoupil do čtvrtfinále soutěže naposledy v roce 2010. Odveta v Turíně je na programu v úterý 17. března.

Juninho lituje, že se Lyonu nedaří ve francouzské lize. V posledních devíti ligových utkáních vyhrál jen třikrát a patří mu až sedmé místo. "Výkon s Juventusem vyvolává otázku, proč si nedokážeme udržet podobnou koncentraci i v lize. Kdybychom doma vyhráli o tři zápasy více, byli bychom teď v tabulce úplně někde jinde," prohlásil Juninho.

Nebyli jsme jako starý Juventus, řekl Sarri po prohře

Pořádně frustrovaný byl po středeční prohřev Lyonu trenér Juventusu Turín Maurizio Sarri. "Stará dáma" pouze jednou vystřelila na branku. Podle Sarriho to bylo tím, že jeho svěřenci byli s míčem pomalí. Jednašedesátiletý Ital nechápe, proč hráči neplní jeho pokyny.

"Nebyli jsme jako starý Juventus. V první půli jsme byli horší než obvykle. Zápas jsme podcenili. Přihrávali jsme si hrozně pomalu a navíc bez agresivity. To se někdy děje, ale nevíme proč. Tohle mi vždycky dělá problém tým naučit," řekl Sarri pro Sky Sport Italia.

"Je to složité vysvětlit, ale v prvním poločase jsme si přihrávali příliš pomalu, bez pohybu, takže soupeř pochopitelně presoval, získával míče a skóroval," uvedl Sarri. O výhře Lyonu rozhodl v 31. minutě Lucas Tousart. "Bianconeri" v tu chvíli scházel na trávníku ošetřovaný stoper Matthijs de Ligt.

"Druhý poločas byl lepší, ale upřímně, na Ligu mistrů to nestačilo. Nevím, proč nedokážu hráče přesvědčit o tom, že je důležité být s míčem rychlý. Je to zásadní. Budeme na tom i nadále pracovat a dříve nebo později se tenhle koncept dostane hráčům do hlavy," konstatoval rodák z Neapole.

Na trénincích to podle něj vypadá jinak. "V úterý jsme to trénovali a balon se pohyboval dvakrát tak rychleji než potom v utkání, což je přesný opak toho, jak by to mělo být. V poslední době děláme (v zápasech) spoustu věcí jinak než na tréninku," prohlásil Sarri.

"Když jste s míčem pomalí, ztrácíte postavení a umožníte soupeři, aby vás zavřel, byl agresivní a vzal si balon zpátky. Lyon ani tak moc nepresoval, prostě jsme se s míčem pohybovali pomalu a nehráli v tempu. Je jasné, že pak si nic nevytvoříte," řekl bývalý kouč Neapole a Chelsea, s níž v minulé sezoně vyhrál Evropskou ligu.

Odveta s Lyonem se odehraje v úterý 17. března.