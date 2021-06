Byl to pro mě bůh i démon, zavzpomínala na Hrabala v Kersku Basiková

Kersko (Nymbursko) - V chatové osadě Kersko na Nymbursku, proslavené v knihách Bohumila Hrabala, se sešly stovky příznivců spisovatele na tradiční akci Hrabalovo Kersko. Pořadatelé pro ně přichystali program, v němž nechyběla hudební a divadelní představení či vyprávění v podání zajímavých hostů. O svou vzpomínku na Hrabala se s návštěvníky Lesního ateliéru Kuba podělila například zpěvačka Bára Basiková, která v Kersku poprvé od pandemie zpívala před větším publikem. ČTK řekla, že Hrabal byl pro ni bůh i démon a měl neuvěřitelný dar pozorovat a vyprávět. Dodnes je mu vděčná za to, že jí pomohl s vydáním knihy Rozhovory s útěkem, kterou napsala jako devatenáctiletá.

"Měla jsem před ním samozřejmě obrovský respekt, úctu, byl to pro mě bůh a démon. Pro mě bylo fascinující už jenom to, že jsem mohla vedle něj někde sedět a poslouchat jeho vyprávění. Kdo to nezažil, tak vůbec netuší, jakou měl kolem sebe obrovskou auru, jak byl magický a přitom vlastně obyčejný lidský. Měl neuvěřitelný dar, pozorovat, popisovat, vyprávět," řekla Basiková ČTK.

Zpěvačka zkoušela psát už jako malá a hrozně ji to bavilo. V 19 letech se rozhodla napsat román, který si tehdy přečetlo pár dobrých přátel. Jeden z nich byl knihou nadšený a prohlásil, že si ji musí přečíst Hrabal, což se i stalo. "Za pár měsíců přišel nádherný dopis, v němž mi pan Hrabal vysekl neskutečnou poklonu a pochvalu a na základě toho jsme se i osobně seznámili a on se hodně zasloužil o to, aby ta knížka vyšla," zavzpomínala Basiková.

V dalších letech u ní převážila pěvecká profese a rodina, a tak se psaní knížek již nevěnovala. Během pandemie se ale k psaní opět vrátila a na přelomu podzimu a zimy by jí měla vyjít nová kniha Když skočíš, já taky, v níž reflektuje nynější dobu.

Dvaadvacátý ročník Hrabalova Kerska dnes začal tradičně dopolední vycházkou po místech, které měl Hrabal rád. Hlavní program přišel na řadu až odpoledne na zahradě lesního ateliéru. Setkání, které se koná pravidelně předposlední květnovou sobotu, se loni kvůli pandemii nekonalo a letos bylo ze stejného důvodu posunuto.