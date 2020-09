Byl to parádní zápas, pochvaloval si Kaše

Karlovy Vary - Útočník David Kaše hned v úvodním extraligovém kole potvrdil, že by měl být výraznou posilou Karlových Varů pro začátek sezony. Třiadvacetiletého odchovance Kadaně si Energie zapůjčila z Philadelphie při odložením startu nové sezony zámořských soutěží. Kaše se na výhře nad Mladou Boleslaví 3:2 podílel třemi asistencemi.

"Byl to parádní zápas. Je důležité, že jsme vyhráli, a ještě k tomu za tři body. Ke konci jsme tam sice měli trošičku i problémy, zbytečně jsme si to tam sami zkomplikovali, ale kluci na oslabení to tam parádně zvládli a Novotňák (Novotný) parádně zachytal," hodnotil zápas Kaše.

V domácí nejvyšší soutěži hrál Kaše naposledy v sezoně 2016/17 v dresu Chomutova. Na rok potom odešel do švédského celku Mora IK a uplynulé dvě sezony nastupoval na farmě Flyers v celku Lehigh Valley Phantoms v AHL. V minulém ročníku se dočkal debutu i v NHL, za Philadelphii sehrál šest utkání a vstřelil jednu branku.

"Po delší době jsem nastoupil opět v extralize. Nechci hodnotit, která soutěž je lepší nebo horší, tahle soutěž má své plusy i minusy. Pořád je to kvalitní liga, která patří mezi nejlepší v Evropě třeba jako finská," podotkl Kaše.

Byl u všech tří branek Energie a padly shodně v přesilových hrách. "U té první jsme přehráli Boleslavské, jeli jsme tři na dva a já jsem to tam stáhl na sebe, hodil jsme to Kubovi Flekovi a ten to perfektně vyřešil střelou. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo," popsal Kaše úvodní gól utkání z osmé minuty.

"U druhého gólu jsme to sehráli parádně, při této druhé přesilovce nám vyšlo přesně vše, co jsme chtěli," vracel se k brance na 2:1, kdy nabídl puk "žabičkou" opět Flekovi.

Dvoubrankový náskok zajistil domácím v polovině utkání Petr Koblasa. "Třetí gól byl trošku se štěstím, chtěl jsem puk hlavně nahodit na brankáře a 'Kobla' to tam svojí šikovností ještě propíchnul a krásně puk dotlačil do brány," prohlásil Kaše.

Byl rád, že se souhra z tréninku přenesla do utkání. "To, co jsme dnes hráli na ledě, poctivě na tréninku nacvičujeme i v tomto složení. Je tady dost kvalitních hráčů, že když někdo z přesilovkové formace vypadne, nahradí ho jiný," pochvaloval si Kaše.

"Máme parádní druhou formaci, máme v záloze i třetí. Já jsem měl taky dvě gólové šance, při té první jsem po krásné přihrávce Kuby Lauka ujel do samostatném úniku, chtěl jsem to vystřelit nad rameno gólmana, ale bohužel to nevyšlo. Ke konci zápasu tam Kuba opět perfektně vyjel, špatně jsem to, ale vyhodnotil, chtěl jsem ještě na sebe natáhnout brankáře, místo abych střílel. Bohužel to nevyšlo a příště to musí být lepší," byl Kaše kritický ke své koncovce.