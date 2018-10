Jankto litoval zahozených šancí, ale výkon týmu ho potěšil

Charkov - Ačkoli čeští fotbalisté prohráli na Ukrajině 0:1, podle trenéra Jaroslava Šilhavého předvedli mnohem lepší výkon než při sobotní výhře 2:1 na Slovensku. Tentokrát ale postrádal lepší efektivitu v koncovce. Věří však, že s takovými výkony budou Češi schopni úspěšně bojovat v blížící se kvalifikaci mistrovství Evropy 2020.

"Výsledek je to pro nás špatný, ale výkon byl velice dobrý. Byly tam pasáže, jak bychom si naši hru představovali. Hráli jsme, nebáli jsme se, chtěli jsme balon, vytvářeli jsme si šance. Chyběla jen efektivita v zakončení, ale předvedli jsme mnohem lepší výkon než na Slovensku, i když jsme prohráli," hodnotil Šilhavý.

Těšilo ho, že zatímco před měsícem Ukrajina český výběr přehrávala, tentokrát jí reprezentanti byli vyrovnaným soupeřem. "Byly tam i pasáže, kdy jsme je zatlačili. Byli jsme jim rovnocenným soupeřem a myslím si, že se o výhru strachovali," prohlásil Šilhavý, který si tak po výhře na Slovensku připsal první porážku v nové roli.

Češi tak přišli o šanci na první místo ve skupině Ligy národů, které uzmula Ukrajina, a čeká je souboj se Slovenskem o druhou pozici, znamenající záchranu ve druhé lize.

"První místo už má Ukrajina a my si to rozdáme o druhé místo se Slovenskem. Zaručuje, že zůstaneme ve druhém koši pro následná losování, takže ho určitě chceme udržet," ujistil Šilhavý. "Pokud budeme takhle pracovat, tak jsme schopni udržet druhé místo a uspět i v následné kvalifikaci na Evropu," věří.

Proti Ukrajině udělal pět změn v sestavě, z toho dvě vynucené. "Trenéři brankářů přišli s tím, že by chtěli vidět v akci i Pavlenku. On i Tomáš Vaclík chytají v dobrých klubech a chtěli jsme je vidět v ostrých zápasech, abychom mohli spravedlivě vybrat jedničku pro kvalifikaci," vysvětlil Šilhavý změnu v brance. "Jankta jsme také chtěli vidět. Útočníci jsou vyrovnaní, tak jsme to protočili," dodal.

Z prvního srazu po nástupu do funkce po Karlu Jarolímovi má dobrý pocit. "S klukama jsme našli společnou řeč. Klukům nebyla jedno kritika po předchozích zápasech. Vzali to za správný konec. Věřím, že to takhle bude pokračovat. Cítím z týmu energii. Jsme na začátku a věřím, že se budeme dále zlepšovat a že to bude dobré," řekl Šilhavý.

Jankto litoval zahozených šancí, ale výkon týmu ho potěšil

Záložník Jakub Jankto měl v první půli zřejmě dvě největší šance české fotbalové reprezentace v utkání skupiny B1 Ligy národů na Ukrajině. Křídelník Sampdorie Janov však ani v jedné neuspěl a musel se spoluhráči strávit porážku 0:1 gólem ze 43. minuty. Výkon v Charkově však Jankto považoval za dobrý stejně jako v sobotu na Slovensku, kde národní tým v premiéře pod trenérem Jaroslavem Šilhavým vyhrál 2:1.

"Mrzí nás to, protože jsme prohráli. Byla chyba, že jsme poločas neuhráli na 0:0. V druhé půli jsme už neměli takové šance jako v první. Ale musíme jet dál. Když budeme hrát takhle dál, nemáme se za co stydět a výsledky přijdou," řekl novinářům Jankto.

"Chtěli jsme se odrazit od toho, co jsme předvedli na Slovensku. Tam jsme byli kompaktní. Chtěli jsme hrát jako tým, to jsme dnes potvrdili, ale bohužel ty góly nám tentokrát scházely," dodal dvaadvacetiletý záložník.

V 18. minutě měl za stavu 0:0 první velkou šanci. "Přemýšlel jsem, co mám udělat. Brankář vyběhl, řekl jsem si, že ho budu přehazovat. Pak jsem tam viděl místo vedle něj na pravou rukou, ale bohužel jsem vzal balon špatně a nohou mi to chytil," litoval Jankto.

Druhou velkou šanci měl těsně před pauzou jen minutu poté, co soupeř vstřelil vedoucí gól. "Při druhé šanci mi to špatně skočilo. Na tréninku jsem tyhle střely trénoval, dnes mi to tam bohužel nespadlo. Zkoušel jsem to obstřelit, ale šlo to nad břevno," uvedl.

Těší ho, jak se reprezentace po zářijových porážkách 1:2 s Ukrajinou a 1:5 v Rusku pod novým trenérem Šilhavým zlepšila. "Přišel nový trenér, změnilo se hodně věcí. Udělali jsme hodně práce podle mě. Ukazovali jsme si hodně věcí na tréninku, odrazili jsme se od taktiky a hráli jsme jeden za druhého. Přišli někteří starší hráči, přišel Bořek Dočkal, který nám neskutečně pomohl. Je to výborný kapitán," řekl Jankto.

"Já jsem doufal, že přijde zlepšení, stejně jako všichni hráči. Začali jsme od nuly, řekli jsme si, že prostě do toho musíme dát vše, protože hrajeme za naši zemi. Od toho jsme se odrazili a myslím, že se nám to povedlo," dodal Jankto.

Po dvou utkáních ale zůstává nohama na zemi. "Zatím jsou to jen dva zápasy. Uvidíme, co předvedeme ještě v listopadu. Musíme každý zápas tyhle výkony potvrzovat," uvedl.

Baráka mrzela ztráta míče před inkasovaným gólem

Zápas českých fotbalistů na Ukrajině rozhodl jediný gól, o to více mrzelo Antonína Baráka, že padl po jeho ztrátě. Z celkového výkonu českého výběru ale měl dobrý pocit a věří, že tým může jet domů s hlavou nahoře.

"I přes porážku můžeme odjíždět s hlavou nahoře. Výhra nad Slovenskem nám dodala pozitivní krev do žil, dnes to bylo vidět a máme se od čeho odpíchnout," hodnotil Barák.

Češi měli několik šancí jít do vedení. Potom ale ve 43. minutě naopak inkasovali poté, co Barák ztratil míč a po rychlé akci přesně vystřelil Ruslan Malinovskij.

"Chyba před gólem mě mrzí. Marlose, který mi sebral balon, jsem měl ve slepém bodu a nevěděl jsem o něm. On mi to vystihl a pak to dohráli do gólu. Šlo to řešit jinak, měl jsem to hrát z jedničky dozadu," litoval Barák.

Jinak ale odehrál dobré utkání a běhal od vápna k vápnu. "Bylo to náročné utkání, nahoru dolů, bylo tam hodně brejků. Všichni jsme se vydali a i Ukrajince ten zápas hodně bolel," mínil záložník Udine.

První sraz pod novým koučem Jaroslavem Šilhavým podle něj dopadl pozitivně a hlavní je, aby na předvedené výkony Češi navázali. "Musíme si z toho vzít to pozitivní. Plnit jednoduché věci a být sebevědomí na míči. I Ukrajinu jsme dokázali zatlačit. Náš tým má sílu, máme na čem stavět a půjdeme nahoru," dodal Barák.