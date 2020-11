Byl to jeden z nejhorších výkonů, co jsem v Celticu, řekl Lennon

Glasgow - Za jeden z nejhorších výkonů během obou působení v Celticu označil trenér Neil Lennon debakl skotského celku v Evropské lize s fotbalisty Sparty. Jeho výběr ve čtvrtek doma s Pražany prohrál 1:4 a podle devětačtyřicetiletého kouče pravděpodobně přišel o šanci na postup ze skupiny.

"Můžu vám zaručit, že to byl bod zlomu. Už se to nebude opakovat," citoval server BBC Lennona. "Tohle nemůžu jen tak přejít a hráči to moc dobře ví. Ani je teď nemůžu bránit. V minulosti jsem to dělal, ale dnes to nejde," řekl po zápase severoirský trenér.

Celtic do čtvrtečního zápasu vstoupil lépe, ale Sparta, i když za poslední měsíc odehrála jen dvě utkání a v obou utrpěla vysoké porážky, postupně převzala aktivitu. Letenští nakonec soupeře jasně přehráli a díky hattricku Lukáše Juliše a jedné brance Ladislava Krejčího staršího jasně zvítězili.

Za domácí sice snížil na 1:2 Leigh Griffiths, historický propadák Celticu tím neodvrátil. Glasgowský celek po třiceti letech prohrál tři domácí zápasy za sebou a v Evropské lize utrpěl tři domácí porážky za vůbec poprvé. "Ano, byla to ostudná prohra," řekl Lennon.

"Chybělo nám odhodlání, hlad. Musíme to změnit a to rychle. Hráči se nad tím musí zamyslet, protože něco takového není v klubu, jako je Celtic, možné," přidal Lennon. "Byl to jeden z nejhorších výkonů, které jsem v Celticu jako trenér zažil," uvedl kouč, který v klubu působí od loňska a předtím ho vedl v letech 2010 až 2014.

"Ale zažil jsem horší situace. Teď to vypadá jako obrovský problém, protože je to aktuální a čerstvé, ale už jsem zažil horší okamžiky. Tohle můžeme napravit velmi rychle a jsem přesvědčený, že se mi to podaří vyřešit během pár dní," prohlásil Lennon. "Musíme být pokornější a ještě víc dřít v tréninku," dodal.

Celtic je po třech kolech s jedním bodem v tabulce poslední, třetí je Sparta se čtyřmi body. Postupové příčky patří se sedmi body vedoucímu Lille a druhý je s šesti body AC Milán. "Pravděpodobně jsme přišli o šanci na postup. V dalším zápase si proto musíme alespoň napravit reputaci," řekl Lennon, jehož celek se po reprezentační přestávce představí v Praze na Letné.