Byl jsem z návratu nervózní, ale zatím je to fajn, řekl Zohorna

Praha - Hokejový útočník Tomáš Zohorna hned od začátku angažmá v Pardubicích dokazuje, že je velkou posilou Dynama pro závěr sezony. Třiatřicetiletý reprezentant po návratu z Chabarovsku odehrál za Východočechy tři zápasy a nasbíral pět kanadských bodů. V neděli gólem pomohl Pardubicím k zisku bodu na ledě vedoucí Sparty.

"Je to fajn. Ze začátku jsem byl z návratu do extraligy trošku nervózní, ale myslím si, že si naše pětka docela sedla. Jsem rád, že máme šance a dáváme góly," řekl Zohorna novinářům v on-line rozhovoru po utkání, které Pardubice prohrály 4:5 po samostatných nájezdech.

Zohorna aktuálně nastupuje v elitní formaci s Robertem Kousalem a Anthonym Camarou a daří se jim. Proti Spartě se postarali o dva góly. "Daří se nám, ale je to začátek. Zatím se pořád sehráváme. Dvakrát jsme vyhráli, dnes jsme získali alespoň bod a jedeme dál," uvedl Zohorna.

Účastníka tří světových šampionátů a olympijských her v Pchjongčchangu ale mrzelo, že dnes Pardubice v Praze nevyhrály. "Měli jsme to dobře rozehrané, hráli jsme bez chyb v obraně, vedli jsme 3:1. S takovým soupeřem, jako je Sparta, ale nemůžeme dělat chyby, jaké jsme pak udělali," podotkl Zohorna.

Sparta se do zápasu dostala hlavně ve druhé třetině, kdy dokázala ze stavu 1:3 vyrovnat na 3:3. "Nevím, zda tam přišlo uspokojení, že vedeme 3:1. Je to škoda, takhle nemůžeme hrát. Proti takovému soupeři to už musíme urvat. Musíme se z toho poučit a v příštím zápase bez chyb, hlavně v play off se to pak nesmí opakovat," dodal Zohorna.