Byl jsem strašně naštvaný, řekl po neodpískaném ofsajdu Černoch

Riga - Útočník Jiří Černoch se v závěrečné power play v rohu za kanadskou brankou dotkl puku při signalizovaném ofsajdu, přesto hra pokračovala a vzápětí útočník Lawson Crouse zpečetil porážku českých hokejistů 1:3. Český tým se cítil poškozen, že ho v posledním utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Rize chyba sudích připravila o možnost bojovat o vyrovnání. Hlavní sudí Andris Ansons, Miroslav Štolc a čároví Šimon Synek a Davis Zunde se o situaci po trefě 36 sekund před koncem radili, ale změnit rozhodnutí nemohli. Černocha situace hodně rozhněvala, po zápase už ji bral jako nevratnou realitu.

"V ten okamžik jsem byl strašně naštvaný. Teď už jsem to hodil za hlavu, nedá se nic dělat. Nevrátíme to. Prostě se stalo," řekl Černoch po utkání novinářům. "Hlavně jsem viděl, že čárový je ode mě dva metry, takže jsem se toho tak dotkl, aby se zastavil čas a měli jsme ještě šanci. Tvrdil, že to neviděl," připojil Černoch.

"Teď už to beru s úsměvem. Stejně jsme prohrávali o gól, ale naštve to. Když člověk ví, že se toho dotkl a rozhodčí to ze dvou metrů nevidí," zopakoval šestadvacetiletý účastník loňského šampionátu ve Finsku, kde se podílel na zisku bronzu.

Kouč Kari Jalonen po zápase uvedl, že se českému týmu dostalo potvrzení, že se sudí zmýlili. "Každý dělá chyby. Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že (rozhodčí) udělali chybu. Že to měl být ofsajd a měli to písknout. Na takové úrovni, když se udělá chyba... Nemělo by se to stávat," uvedl kouč.

Centr druhé české formace Černoch považuje výkony sudích na šampionátu za nekonzistentní. "Když budu mluvit za sebe, hraju bule a samozřejmě je to nekonzistentní. Někdy pouští bule, každý si tam může dělat, co chce. Pak to udělám já a vyhodí mě. Moc nevím, jaká jsou pravidla. Jestli jsou kluci z Kanady zvyklí hrát to, čím můžou. Někdy pískne, někdy pustí. Chápu, že každý rozhodčí píská jinou soutěž, pro ně to je taky těžké, takže asi to je tak, jak to je," rozhodil rukama útočník Karlových Varů.

Příčinu porážky ale viděl jinde. "Bohužel zase jsme dostali dva góly po našich malých chybách. A samozřejmě Kanada hrála výborně. První třetinu nás přehrála extrémně. Od druhé třetiny to byl vyrovnaný zápas, ve druhé jsme byli i lepší. Rozhodlo, že my dali jen jeden gól," uvedl Černoch.

Pochvaluje si souhru ve třetí formaci s klubovým spoluhráčem Ondřejem Beránkem a bývalým karlovarský útočníkem Jakubem Flekem, který už hájí barvy Komety Brno. "Makáme, snažíme se. Chtělo by to od nás víc gólů. Štve mě nejvíc, že máme šance, a ne a ne to tam padnout," řekl Černoch.