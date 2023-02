Butlerova smeč přinesla Miami výhru, Boston uhájil první místo

New York - Nečekaná akce zakončená smečí Jimmyho Butlera přinesla basketbalistům Miami v NBA výhru 97:95 nad Houstonem. Heat drží šestou příčku Východní konference před New Yorkem, který prohrál 108:119 s Philadelphií. Lídrem celé soutěže je nadále Boston, který zvítězil 127:116 nad Charlotte a udržel se před Milwaukee. Bucks zaznamenali desátou výhru v řadě, když zdolali Los Angeles Clippers 119:106.

Miami držel zejména Tyler Herro s 31 body. V závěru ale Butler proměňoval trestné hody a při poslední akci mu kouč Erik Spoelstra svěřil rozhodující akci. Hosté totiž dokázali 0,7 vteřiny před koncem vyrovnat zásluhou Jalena Greena a do konce zápasu zbýval čas na jediný dotek míče a extrémně rychlou střelu, nebo smeč po nahození. A přesně to Heat zahráli. Gabe Vincent nahodil míč od postranní čáry k obroučce a Butler zasmečoval. Celkem dal 16 bodů.

"Zkoušeli jsme to někdy před třemi lety při tréninkovém zápase. No a teď jsme to vytáhli. Je to jedna z mála pozitivních věcí na tom, že jsme tehdy byli zavřeni v bublině kvůli covidu a mohli zkoušet i tyhle věci," řekl kouč Spoelstra. "Udělali jsme tam chybu v komunikaci. Říkal jsem jim, ať zůstanou pod košem, ale nedohodli se při přebrání a nezůstali tam. Další věc, ze které se musíme poučit," uvedl trenér Houstonu Stephen Silas.

Bostonu pomohl k výhře nad Charlotte opět Jayson Tatum, který dal 41 bodů. Vydatně mu sekundoval Derrick White s novým osobním maximem 33 body a osmi trojkami. Zastoupil tak další oporu týmu Jaylena Browna, který má z minulého utkání zlomeniny v obličeji poté, co ho nechtěně trefil loktem spoluhráč Tatum. Brown by však měl být brzy zpět a hrát s maskou.

Celtics ho budou potřebovat, protože Milwaukee jim v boji o první místo zle zatápí. V pátek přehráli Clippers a poprvé od sezony 2019/20 dosáhli na dvoucifernou šňůru vítězství. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 35 body.

Nejlepším střelcem večera byl se 44 body Shai Gilgeous-Alexander, který dovedl Oklahoma City k výhře 138:129 nad Portlandem. Za Blazers dal 38 bodů Damian Lillard, z toho 20 bodů v první čtvrtině.

Dallas i bez zraněného Luky Dončiče vyhrál potřetí za sebou, souseda v tabulce Sacramento zdolal 122:114. Mavericks měli sedm dvouciferných střelců, nejlepší byl Kyrie Irving, který k 25 bodům přidal 10 asistencí. "Hráli jsme opravdu dobrý a kolektivní basketbal. Půjčovali jsme si míč a dnes to všechny bavilo," řekl Josh Green, který dal 17 bodů.

Utah ještě bez nového rozehrávače Russella Westbrooka vyhrál v Torontu 122:116. Philadelphia zvítězila 119:108 nad New Yorkem. Joel Embiid přispěl 35 body a 11 doskoky. James Harden dal 20 bodů a 12 asistencemi potvrdil roli nejlepšího nahrávače soutěže.

Detroit v souboji dvou nejhorších týmů soutěže vyhrál nad San Antoniem 138:131 po druhém prodloužení. Výrazně mu pomohl Jalen Duren, který zapsal 30 bodů a 17 doskoků a v 19 letech se stal teprve čtvrtým náctiletým hráčem historie po Mosesi Malonemu, LeBronu Jamesovi a Paolu Bancherovi, který zaznamenal přes 30 bodů a 15 doskoků.

NBA:

Boston - Charlotte 127:116, Detroit - San Antonio 138:131 po druhém prodl., Indiana - Phoenix 104:117, LA Clippers - Milwaukee 106:119, Memphis - Minnesota 128:107, Miami - Houston 97:95, New Orleans - Cleveland 107:118, Philadelphia - New York 119:108, Portland - Oklahoma City 129:138, Sacramento - Dallas 114:122, Toronto - Utah 116:122.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 56 40 16 71,4 2. Philadelphia 54 35 19 64,8 3. Brooklyn 55 33 22 60,0 4. New York 57 30 27 52,6 5. Toronto 57 26 31 45,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 56 39 17 69,6 2. Cleveland 58 36 22 62,1 3. Chicago 55 26 29 47,3 4. Indiana 57 25 32 43,9 5. Detroit 57 15 42 26,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 56 31 25 55,4 2. Atlanta 56 28 28 50,0 3. Washington 54 25 29 46,3 4. Orlando 56 23 33 41,1 5. Charlotte 57 15 42 26,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 55 34 21 61,8 2. Dallas 57 31 26 54,4 3. New Orleans 57 29 28 50,9 4. San Antonio 56 14 42 25,0 5. Houston 56 13 43 23,2

Severozápadní divize:

1. Denver 56 38 18 67,9 2. Minnesota 59 30 29 50,8 3. Utah 57 28 29 49,1 4. Oklahoma City 55 27 28 49,1 5. Portland 56 27 29 48,2

Pacifická divize:

1. Sacramento 55 31 24 56,4 2. Phoenix 58 31 27 53,4 3. LA Clippers 59 31 28 52,5 4. Golden State 55 28 27 50,9 5. LA Lakers 56 25 31 44,6