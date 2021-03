BusLine testuje řidiče přímo v terénu, má speciální autobus

Liberec - Speciálním autobusem objíždí semilská dopravní společnost BusLine své řidiče, aby zajistila jejich pravidelné testování na koronavirus, které zaměstnavatelům nařídila vláda. Podnik zaměstnává 780 řidičů nejen v Libereckém kraji, ale také v sousedním Královéhradeckém nebo Plzeňském kraji, uspěl i v tendrech na zajištění dopravy v Pardubickém kraji a jižních Čechách. Testování zahájil BusLine 8. března, zatím odhalil jen tři nakažené. Při prezentaci covidového autobusu v Liberci to dnes ČTK řekl provozně technický ředitel Michal Hanč.

"Ve větších městech, jako je Jablonec nad Nisou nebo Hradec Králové, se snažíme domluvit s testovacími centry červeného kříže nebo se závodním lékařem, bohužel naše branže není průmyslový podnik, naši řidiči chodí do práce podle toho, jak mají turnus, takže nikde nedáme do kupy 20 lidí, abychom je mohli otestovat," řekl Hanč. Do odlehlejších míst Libereckého a Královéhradeckého kraje tak bude jezdit speciální autobus s proškoleným personálem, který otestování řidičů zajistí.

"V podstatě to funguje tak, že ty testy si provádějí řidiči sami, my jsme tu proto, abychom jim pomohli test udělat," řekl ČTK Petr Jahoda, který je jedním z členů testovacího týmu. BusLine zvolil samotesty, šedesátikorunová dotace na jejich pořízení ale firmě nestačí. "Zezačátku se ceny pohybovaly kolem 200 korun za test, pak jsme získali testy za 119 korun, naše poslední várka tisíce testů už byla za 89 korun. Máme teď testů na 14 dnů a doufám, že se dostaneme k ceně, která bude plus minus těch 60 korun," doplnil Hanč. Otestování všech řidičů trvá několik dní, nedokáže si proto představit, že by měli testovat dvakrát týdně.

BusLine patří k největším dopravcům v Česku. V souvislosti s omezováním dopravy a koronavirovou pandemií najelo loni 500 autobusů firmy zhruba o milion kilometrů méně, což je pokles o tři procenta. Podnik jezdí většinou v závazku veřejné služby, kde ho do jisté míry chrání dlouhodobé smlouvy s městy či kraji. Výraznější propad zaznamenal dopravce na dálkových linkách třeba z Jablonce do Prahy nebo mezi Prahou a Litoměřicemi. "Tyto linky jsou pro nás dnes prakticky mrtvé, byli jsme závislí na studentech, seniorech, dnes jsou tyto autobusy téměř prázdné," dodal Hanč.