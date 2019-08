Business Insider: Firma nepovoleně sbírala data z instagramu

San Francisco - Kombinací nedostatečného dohledu a chyb v nastavení své sociální sítě umožnil Instagram jednomu ze svých prověřených reklamních partnerů shromáždit velké množství dat o uživatelích. Marketingová firma HYP3R sídlící v San Franciscu si posledních 12 měsíců vytvářela databázi veřejných údajů z instagramu, přičemž si přisvojila detailní záznamy o poloze uživatelů, informace z profilů i fotky, které měly zmizet 24 hodin po nahrání. Napsal to web Business Insider, podle kterého HYP3R zjevně porušovala pravidla instagramu.

To potvrdila i samotná sociální síť poté, co ji Business Insider o aktivitách marketingové firmy informoval. Instagram svému partnerovi zaslal dopis, ve kterém požaduje, aby se shromažďováním dat skoncoval. "Aktivity HYP3R nebyly povoleny a porušují naše pravidla. Proto jsme je vyloučili z naší platformy. Zároveň jsme učinili produktovou změnu, která by měla jiným společnostem zabránit ve podobném sběru veřejných záznamů o poloze," uvedla sociální síť Instagram v prohlášení.

Business Insider problém odhalil po rozhovorech s bývalými zaměstnanci HYP3R a prostudování veřejných dokumentů a marketingových materiálů firmy. "Ale tohle všechno se poslední rok dělo Instagramu přímo pod nosem a prováděla to firma, kterou Instagram požehnal jako jednoho ze svých 'preferovaných marketingových partnerů'," píše web.

Podle Business Insider je případ důkazem toho, jak se Facebooku, který Instagram vlastní, ani víc než rok po vypuknutí skandálu kolem společnosti Cambridge Analytica nedaří chránit data uživatelů a mít pod kontrolou partnery, kteří mají k jeho platformám přístup.

HYP3R údajně data z instagramu nepovoleně využívala hlavně třemi způsoby. Díky mezeře v zabezpečení sociální sítě se mohla zaměřit na vybrané lokace jako hotely či posilovny a poté "vysát" všechny veřejné příspěvky nahrané z těchto míst. Také si ukládala takzvané příběhy uživatelů, což je druh příspěvku, jehož obsah z instagramu po 24 hodinách zmizí. Dále ve velkém shromažďovala veřejné profily uživatelů, přičemž sbírala životopisné údaje či informace o sledujících daného účtu.

Firma HYP3R popřela, že by pravidla sociální sítě porušila a hájí se, že její nakládání s veřejnými informacemi bylo v pořádku. Je prý přesvědčena, že jakékoli neshody s Instagramem se brzy vyřeší.