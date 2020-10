Burzu táhly dolů banky, koruna posílila

Praha - Pražská burza dnes znovu změnila směr a index PX se snížil o 0,25 procenta na 872,50 bodu. Pokles akcií bank i pojišťovny VIG převážil na růstem cenných papírů dodavatele antivirových programů Avast a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna posílila do blízkosti 27 Kč/EUR a pod 23 Kč/USD.

"Struktura dnešních pohybů na burze je velmi podobná celkové výkonnosti jednotlivých titulů z první poloviny roku. Ztrátové banky, podstatně lepší výkonnost u titulů, které nejsou pandemickou situaci tolik zasaženy," uvedl makléř Fio banky David Brzek. Připomněl, že dnes se již na pražské burze neobchodovalo s akciemi mediální společnosti CME, u níž se dokončuje proces převzetí investiční skupinou PPF.

Analytik Komerční banky Bohumil Trampota upozornil, že za celý týden pražský akciový trh zaznamenal první nárůst po předchozích pěti ztrátových týdnech. Podle něj i Brzka ale týdenní růst indexu o 1,72 procenta zaostal za globálními trhy.

Z bankovních emisí dnes nejvýrazněji ztratila Komerční banka o 2,18 procenta na 494 korun. Erste Bank klesla o 1,24 procenta na 494,20 koruny a Moneta Money Bank o 1,09 procenta na 54,50 Kč. Cenné papíry VIG zlevnily o 0,47 procenta na 531 korun.

V čele růstu byly dnes podle Brzka akcie Avastu, které posílily o 1,72 procenta na 157 korun. "V kladných hodnotách se dokázal udržet i Stock Spirits a ČEZ," doplnil makléř Fio banky. Akcie likérky Stock přidaly 0,31 procenta na 64,90 Kč a firma ČEZ posílila o 0,23 procenta na 440 korun.

Koruna od čtvrtečního podvečera zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru posílila o 15 haléřů a dnes kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 27,04 Kč/EUR. K dolaru si česká měna polepšila o 27 haléřů na 22,88 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

V posilování koruně nezabránilo ani dnešní vyjádření premiéra Andreje Babiše, že vláda možná bude muset přistoupit k dalším omezením v boji proti koronaviru, pokud lidé nebudou dodržovat stávající opatření. Předseda vlády v té souvislosti nevyloučil ani tzv. lockdown, tedy nutnost kompletního uzavření země jako na jaře v počátcích epidemie covidu-19.

"Během jarního lockdownu koruna oslabila až k hladině 27,90 CZK/EUR," připomněli ekonomové společnosti Next Finance Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář. Podzimní oslabení koruny by podle nich tak výrazné být nemělo. "I tak si ale zvykejme na to, že koruna se na delší čas zabydlí nad 27korunovou hladinou," dodali.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,19 27,04 Kč/USD 23,15 22,88

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze během týdne posílily o 1,7 procenta

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne po delší době posílily, index PX stoupl o 1,7 procenta na 872,5 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší růst v minulém týdnu zaznamenaly akcie mediální skupiny CME, naopak největší pokles postihl akcie výrobce cigaret Philip Morris. Předchozí týden akcie klesly o téměř procento.

"Americký prezident Donald Trump se rychlostí blesku vypořádal s populárním chřipkovým onemocněním a dodal tím na trhy nový život. Hned na začátku týdne vymazaly indexy ztráty konce minulého týdne, kdy se o jeho nemoci dozvěděl svět," popsal dění na trzích analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Pražská burza podle něj zaznamenala první růstový týden po předchozích pěti ztrátových týdnech.

"Trh řešil vývoj pandemie Covid-19, kde některé vybrané státy přistupují k různým preventivním opatřením, které nejsou dobrou zprávou pro budoucí ekonomický vývoj. V týdenním souhrnu nakonec převážil kladný sentiment plynoucí z očekávání nalezení dohody nad fiskálním balíkem v USA. Konkrétně to znamenalo pro index S&P 500 růst o 3,5 procenta. V Evropě index EuroStoxx 600 přidal dvě procenta," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.

Nejvíce rostoucí akcií týdne byla CME, která přidala 7,2 procenta na 104,6 Kč. Evropská komise bezpodmínečně schválila převzetí společnosti firmou PPF. Dokončuje se tak transakce oznámená v říjnu loňského roku.

Naopak jedinou klesající akcií týdne byla Philip Morris ČR, která ztratila 0,3 procenta na 484 Kč. U společnosti se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Další restriktivní opatření v rámci boje s pandemií dopadají na cestovní ruch a následně na přeshraniční prodeje standardních cigaret společnosti.

V příštím týdnu se v USA rozjede výsledková sezona za třetí čtvrtletí. Hlavní prim budou hrát velké bankovní domy. Celkově se očekává mírně pozitivní tón, protože by měla poukazovat na zlepšení oproti druhému kvartálu. To nemusí ještě platit o zmíněných bankovních akciích, které budou muset vytvářet značné rezervy na možné ekonomické dopady předchozích opatření proti covid-19. "Celkově jsme na příští týden lehce pozitivní," dodal Lávička.