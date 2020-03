Burza ztrácí přes 2,5 %, koruna začíná posilovat k euru

Praha - Pražská burza dnes pokračuje v poklesu. Index PX ztrácel dopoledne přes 2,5 procenta a klesal pod 740 bodů, kde byl naposledy v březnu 2009. Koruna po pondělním mimořádném snížení sazeb Českou národní bankou ještě ráno pokračovala v oslabování k 27,33 Kč/EUR, pak ale začala posilovat na 27,24 Kč/EUR. K dolaru oslabuje na 24,54 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu burzy a Patria Online.

Bankovní rada ČNB v pondělí na mimořádném jednání snížila jednomyslně základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Cílem je zmírnit dopady situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. Rada je zároveň připravena úrokové sazby dále snížit, pokud si to vyžádá ekonomický vývoj. Standardní měnové zasedání bankovní rady se uskuteční ve čtvrtek 26. března. Naposledy banka snížila sazby o půl procentního bodu v únoru 2009, v době světové finanční krize.

Koruna během pondělí ztratila k euru celou korunu a po rozhodnutí centrální banky dál oslabovala ke 27,30 Kč/EUR. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je oslabování koruny nad 27 Kč/EUR za současné situace přirozené.

Podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy koruna za poslední měsíc oslabila zhruba o deset procent, zatímco polský zlotý klesl o čtyři procenta a maďarský forint o tři procenta. Do vývoje se podle něj promítají někdejší intervence. "Od roku 2013 nahromaděné investice do českých korun v souvislosti s kurzovým závazkem ČNB tak zřejmě i teď fungují jako zvětšovák, v jehož důsledku se změny regionálního sentimentu promítají v koruně víc než u madarského forintu a polského zlotého," uvedl Skořepa. Věří, že i "posílení, které snad přijde", by mohlo být taktéž u koruny výraznější než u ostatních měn.

Na pražské burze je neobchodovanějším titulem ČEZ, který dnes ráno zveřejnil loňské výsledky hospodaření. Čistý zisk loni stoupl o 38 procent na 14,5 miliardy korun. Cenné papíry elektrárenské firmy reagují růstem o 2,79 procenta na 368 korun. Komerční banka ale ztrácí 6,8 procenta, Erste Bank 4,4 procenta, Moneta Money Bank 3,67 procenta a pojišťovna VIG 2,2 procenta.