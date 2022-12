Burza zahájila nový týden poklesem, nedařilo se ani koruně

Praha - Koruna dnes mírně oslabovala vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru klesla ve srovnání s pátečním závěrem o dva haléře na 24,32 Kč/EUR. Vůči dolaru si pohoršila o pět haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,10 Kč/USD. Pražská burza v úvodu týdne oslabila. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Koruna dnes mírně oslabila k oběma hlavním světovým měnám

Česká měna nijak výrazně nereagovala na informaci Českého statistického úřadu, že spotřebitelské ceny v ČR v listopadu meziročně stouply o 16,2 procenta.

"Tento týden bude na finančních trzích hodně živo, zasedat bude jak americký FED, tak i Evropská centrální banka," upozornil analytik Purple Trading Jaroslav Tupý. Obě instituce podle předpokladů analytiků zvýší základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů. "Pravděpodobně ale ani tyto kroky neovlivní stávající kurz koruny," podotkl Tupý.

Česká národní banka podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové na prosincovém zasedání bankovní rady základní úrokovou sazbu ze stávajících sedmi procent nezvýší. "Všichni přitom vědí, že kdyby byla koruna tlačena k oslabení, podpořily by ji intervence České národní banky. To je důvodem, proč trh nyní netestuje odhodlání českých centrálních bankéřů postavit se za korunu. ČNB tak může šetřit zásobu svých devizových rezerv," dodala Šichtařová.

Burza zahájila nový týden poklesem

Index PX dnes klesl o 0,42 procenta na 1168,1 bodu. Z hlavních emisí nejvíc ztrácely akcie společnosti Photon Energy a bankovní skupiny Erste. Výraznějšímu poklesu burzy zabránily hlavně cenné papíry ČEZ.

Čtyři z deseti titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX dnes zakončily obchodování v minusu. Další tři emise stagnovaly a stejný počet zaznamenal růst.

Nejvýraznější pokles postihl cenné papíry firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Oslabily o 1,56 procenta na 63 korun za akcii.

O téměř 1,5 procenta na 686 korun zlevnily akcie rakouské Erste Bank. "Ztrácely i tuzemské banky po snížených cílových cenách od analytiků JP Morgan," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Cenné papíry Monety klesly o 0,84 procenta a emise Komerční banky odepsala 0,69 procenta.

Naopak ziskové byly cenné papíry polostátní energetické firmy ČEZ či výrobce cigaret Philip Morris ČR. Akcie ČEZ zdražily o 1,27 procenta na 758 Kč. "Elektrárenská společnost tak druhým dnem částečně korigovala předchozí výrazné ztráty," poznamenal Dudek. Emise Philip Morris zpevnila o 0,47 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,30 24,32 Kč/USD 23,05 23,10

Zdroj: Patria Online