Burza smazala růst, koruna nejslabší za víc než měsíc

Praha - Pražská burza dnes opět oslabila, a smazala tak růst dosažený v posledních skoro dvou týdnech. Index PX klesl o 2,58 procenta na 858,96 bodu. Ztrácela dnes většina hlavních emisí, například akcie bankovní skupiny Erste více než čtyři procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Česká měna zakončila dnešní obchodní den k euru i dolaru na nejslabší úrovni za víc než měsíc. Vůči euru ztratila 23 haléřů na 27,69 Kč/EUR, k dolaru se kolem 17:00 obchodovala na 25,61 Kč/USD.

Index pražské burzy v uplynulých zhruba dvou týdnech postupně rostl. V úterý tak dosáhl více než 890 bodů, což byla nejsilnější úroveň od doby před březnovým vyhlášením nouzového stavu v Česku kvůli šíření koronaviru. Středeční a dnešní oslabení ale tento nárůst smazalo.

K dnešním ztrátám přispěly téměř všechny hlavní emise. Nejvýrazněji si pohoršily cenné papíry Erste, které odepsaly 4,47 procenta na 492 korun. Druhý největší propad postihl akcie softwarové společnosti Avast, které zlevnily o 3,62 procenta na 141,20 koruny.

Polepšily si pouze dvě z hlavních emisí. Akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens zdražily o 0,63 procenta na 634 korun a akcie výrobce lihovin Stock o 0,61 procenta na 65,80 koruny.

Česká měna zakončila dnešní obchodní den k euru i dolaru na nejslabší úrovni za víc než měsíc. Vůči euru ztratila 23 haléřů na 27,69 Kč/EUR, k dolaru se kolem 17:00 obchodovala na 25,61 Kč/USD, tedy proti středečnímu závěru slabší o 31 haléřů. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Ztráty podle analytiků souvisí se špatnou náladou na světových trzích.

"Globálně špatná nálada dnes držela korunu pod krkem," uvedl hlavní ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora. Další pokles by podle něj mohl následovat v pátek poté, co Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad hrubého domácího produktu za letošní první čtvrtletí. Výraznější ztráty české měny vůči dolaru než euru jsou výsledkem kurzových pohybů těchto dvou světových měn, doplnil.

Oslabení koruny nesouvisí a novými zprávami, ale spíše se situací na hlavních trzích a nedávnými komentáři z České národní banky, které zvýšily zranitelnost české měny, podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,46 27,69 Kč/USD 25,30 25,61

Zdroj: Patria Online