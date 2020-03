Burza se propadla nejvíce od krize 2008, výrazně oslabuje koruna

Praha - Pražská burza dnes zaznamenala nejvýraznější propad od hospodářské krize v roce 2008. Index PX se propadl o 7,84 procenta na 815,74 bodu. Výraznější denní pokles postihl pražskou burzu naposledy 24. října 2008 v době chaosu na trzích v počátcích celosvětové ekonomické krize. Pokles dostal index PX na nejnižší hodnotu od července roku 2016. Důvodem série výrazných ztrát burzy v poslední době jsou podle analytiků obavy z dopadů šíření nového typu koronaviru.

Vláda dnes vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Zakázala vstup do Česka cizincům z 15 rizikových zemí a také osobní autobusovou i vlakovou dopravu do zahraničí. Od pátečních 06:00 zakázala vláda i vstup na sportoviště, do wellness zařízení nebo do knihoven. A od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.

Česká měna dnes vůči euru oslabila na 26,23 Kč/EUR, a je tak nejslabší od června 2017. K dolaru oslabila na 23,67 Kč/USD, na nejslabší úroveň od konce loňského září. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Nejen evropské akciové trhy, ale i kurz koruny k oběma světovým měnám oslabují v reakci na včerejší (středeční) krok amerického prezidenta, který vyhlásil 30denní zákaz cestování mezi USA a většinou Evropy," vysvětluje David Krůta, regionální ředitel 4fin.

Ještě ve středu vpodvečer se koruna obchodovala v kurzu 25,75 Kč/EUR. "Koruna tak dnes prodělala největší denní ztrátu od intervencí roku 2013," uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Vůči dolaru koruna oslabila od středečního podvečera o 84 haléřů na 23,67 Kč/USD. Naposledy byla tak slabá na přelomu loňského září a října.

"Na trhu je za současné situace patrné, že se investoři zbavují takzvaných emerging markets měn a nakupují bezpečné hlavní měny," uvedl portfolio manažer společnosti Wood and Company Radim Krejčí. Velký podíl na oslabování koruny podle něj má i očekávání snižování úrokového diferenciálu mezi eurozónou a Českem.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,75 26,23 Kč/USD 22,83 23,67

Zdroj: Patria Online