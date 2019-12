Bundy pro vojáky od strakonické Moiry se testují v Afghánistánu

Strakonice - Strakonická textilní firma Moira, která vyrábí funkční prádlo, vyvinula se společností 4M Systems zimní bundu s odvodem vlhkosti pro vojáky a policisty. Testují ji speciální jednotky v Afghánistánu a Policie ČR. V prosinci má Moira až pětkrát vyšší prodeje než v létě. Obrat za první tři letošní čtvrtletí byl přes 50 milionů Kč. ČTK to řekla výkonná ředitelka firmy Marcela Vlčková. Moira v posledních letech dělá různé prádlo pro vojáky, testuje ho 15 vojenských jednotek

Novou zimní bundu odvádějící vlhkost představila firma na dvou veletrzích v německém Norimberku a na veletrhu IDET v Brně. Použít ji lze například pod balistické vesty. "V tuhle chvíli si je kupují jako kusovky lidé, kteří je potřebují pro výkon své práce. Nějaký čas bude trvat, než se to dostane do těch (armádních a policejních) složek jako hromadně objednávaná výstroj," řekla ředitelka. Moira se s bundou přihlásí do výběrových řízení pro vojáky i policisty. Firma má i novou kolekci oblečení pro hasiče, myslivce nebo záchranáře.

V prosinci rostou Moiře prodeje. Oproti letním měsícům jsou čtyřikrát až pětkrát vyšší. Lidé kupují trika, svetry a mikiny. "Hlavně nám v tom pomáhá zima. Jsme v povědomí lidí pořád zapsaní jako termoprádlo. Jakmile trošku klesnou teploty, tak si všichni běží pro Moiru," řekla Vlčková.

Obrat za první tři čtvrtletí měla firma stejný jako loni, přes 50 milionů Kč. V posledním čtvrtletí čeká meziročně mírné zvýšení. Textilka měla loni tržby 97 milionů a zisk před zdanění 4,7 milionu Kč, letos čeká tržby kolem 100 milionů.

Nejvíce prodává Moira triček s krátkým a dlouhým rukávem, v zimě svetry. Zájem je i o trika s vláknem moira a merino vlnou.

Společnost má v ČR 36 prodejen. Termoprádlo a outdoorové oblečení vyrábí Moira z polypropylenu, který se taví při 165 stupních, má patentované pětilaločné vlákno. Firma, jež vznikla roku 1990 a zaměstnává 100 lidí, vyváží asi desetinu produkce.

Ve strakonickém areálu zabírajícím 55.000 metrů čtverečních vyrobí Moira ročně stovky tisíc kusů prádla. Jen ponožek vyrábí 42 druhů, věci pro běžkaře, myslivce, kojence, noční košile i módní kolekci pro ženy.