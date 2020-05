Bulvární list vyhrál první kolo soudu s vévodkyní Meghan

Londýn - Londýnský vrchní soud dnes zamítl část žaloby vévodkyně Meghan proti vydavateli bulvárního listu Mail on Sunday. Rozhodl, že nedělník nenarušil svými články soukromí manželky prince Harryho. Vévodkyně ze Sussexu se na soud obrátila poté, co list zveřejnil mimo jiné úryvky z jejího soukromého ručně psaného dopisu otci Thomasovi Markleovi, se kterým nemá dobré vztahy.

Obžaloba se týká pěti článků zveřejněných v únoru 2019 - dva otiskl Mail on Sunday a tři vyšly na webu MailOnline. Médiu dopis předal sám Markle.

Vévodkyně Meghan obvinila Mail on Sunday a jeho vydavatele společnost Associated Newspapers z porušení soukromí a z porušení autorských práv. Stěžovala si také, že list chtěl mezi ní a otcem vyvolat konflikt, že proti ní vede kampaň a že jeho redaktoři jednali nečestně a se špatnými úmysly. Tato obvinění ale soudce označil za příliš obecná, nedostatečně prezentovaná nebo irelevantní pro jádro soudního řízení. V hlavním líčení, jehož termín zatím není znám, by měl soud rozhodnout, zda bylo zveřejnění obsahu dopisu ve veřejném zájmu či nikoli.

Harry a jeho manželka Meghan měli potíže s bulvárem opakovaně a neblahé zkušenosti s ním prodělala královská rodina ještě dříve. Harryho matka, princezna Diana, zemřela v roce 1997 v Paříži při dopravní nehodě. Řidič vozu, ve kterém jela se svým tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem, narazil do mostního pilíře, když se snažil uniknout bulvárním fotografům.