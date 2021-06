Bulovka žádala peníze za polní nemocnici v Letňanech, zatím je nedostala

Praha - Fakultní nemocnice Bulovka zatím nedostane 90 milionů korun za provoz polní nemocnice na výstavišti v Letňanech, která sloužila jako záloha pro případ přeplnění nemocnic pacienty s covidem-19. Podle ministerstva financí, které o peníze žádala, jsou náklady věcí smlouvy mezi nemocnicí a soukromou firmou ABF. Obrátit se tak má na svého zřizovatele, tedy ministerstvo zdravotnictví. Radiožunálu ministr Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že situaci chce vyřešit v řádu týdnů, možná mixem finančních zdrojů včetně Bulovky.

"Ve věci refundace nákladů spojených v provozem polní nemocnice v Letňanech jsme z Ministerstva financí ČR bohužel obdrželi zamítavé stanovisko," informoval dnes vedoucí oddělení PR a komunikace nemocnice Filip Řepa. "Stále věříme, že společně z nastalé situace nalezneme východisko a zamezíme tím dalšímu zadlužování nemocnice, která byla navíc v období pandemie jednoznačně nejvytíženější v rámci celé ČR," dodal.

Vojtěch připomněl, že u té situace jako ministr nebyl. "Budu chtít vidět dokumenty, co bylo přislíbeno a nebylo. Kdo to přikázal Bulovce," řekl ministr Radiožurnálu. Pokud dostala Bulovka příkaz, aby to zajistila, bude chtít o financování jednat "Bulovka je nemocnice, která v minulosti neměla úplně dobré hospodaření a 90 milionů je poměrně vysoká částka," dodal.

Ministerstvo financí podle Zdeňka Vojtěcha z oddělení komunikace není příslušné posuzovat žádosti o jakékoliv platby pro tuto nemocnici. "Jedná se o závazky vyplývající z právního vztahu mezi nemocnicí a společností ABF, které je z povahy věci nutné řešit v rámci rozpočtu příslušné nemocnice, případně v koordinaci se zřizovatelem," uvedl. Připomněl také, že nemocnice dostala na úhradu svých závazků loni 1,29 miliardy korun.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila loni koncem října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Ve výstavních halách mohlo podle plánů najít pomoc až 500 pacientů. Nemocnice nikdy nebyla v plném provozu, také kvůli nedostatku personálu.

Zřízení nemocnice bylo politickým rozhodnutím. Oznámil ho 15. října ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že personál by do ní měly dodat pražské nemocnice. Ředitel Bulovky Jan Kvaček tehdy řekl, že personál bude v nemocnicích chybět, pokud ho přesunou k provizorním lůžkům. Vláda zřízení nemocnice schválila o den později, tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že praní prádla nebo zajištění jídla bude navázáno na Bulovku, která je nejblíž.

Nakonec to byla právě Bulovka, kdo 17. října s firmou ABF miliardáře Petra Sehnala uzavřel smlouvu. Podle dokumentu v registru smluv měla do 30. listopadu zaplatit 22 milionů korun bez DPH. Celkové náklady do února vyčíslila nemocnice na téměř 100 milionů korun, další peníze stála součinnost armády a Správy státních hmotných rezerv.

Kromě nájmu platila nemocnice firmě majitele Petra Sehnala také energie a další služby. Pronájem prostoru pro záložní nemocnici ministerstvo zdravotnictví ukončilo k 19. únoru. Sehnal nabídl tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) snížení ceny o dvě třetiny.

Objekty výstavišť nebo kongresových hal se využívají v době epidemie koronaviru zejména jako očkovací centra. Druhá polní nemocnice vznikla na výstavišti v Brně, později byly prostory poskytnuty pro očkování.