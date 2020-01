Bulovka prověřuje podezření na koronavirus u čínského turisty

Praha - Nemocnice Na Bulovce v Praze prověřuje podezření na koronavirus u čínského turisty. Výsledky budou dnes odpoledne. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Simona Krautová. Pražská záchranná služba ho přivezla dnes dopoledne z hotelu v Nuslích spolu s dalšími pěti Číňany. Pouze jeden byl nachlazený a měl příznaky, ostatní nemocnice propustila.

"Přivezli k nám šest Číňanů, kteří přijeli jako turisté z centrální Číny. Jednoho z nich jsme si nechali na vyšetření, je nachlazený a má příznaky. Ostatní jsme propustili," řekla Krautová. Na výsledky, které nákazu potvrdí či vyvrátí, bude nemocnice čekat minimálně šest hodin. Čínský turista bude sám na pokoji na infekční klinice. "Koronavir není vysoce nakažlivá nemoc, bude na běžném oddělení," dodala mluvčí.

Pražská záchranná služba podle informací mluvčí Jany Poštové dnes ráno převezla šest cizinců z hotelu v Sevřené ulici v Nuslích. "Trpěli horečnatým onemocněním a měli pozitivní cestovatelskou anamnézu. Všichni byli mimo ohrožení života s chřipkovými příznaky," řekla Poštová.

Záchranná služba po dohodě s krajskou hygienickou stanicí minulý týden přijala preventivní opatření a stanovila, jak mají posádky postupovat v případě podezření na koronavirus. Pokud se setkají s pacientem, který má horečnaté onemocnění a v posledních dvou týdnech se vrátil z Číny nebo byl v kontaktu s někým, kdo Čínu v posledních dvou týdnech navštívil, převezou ho na infekční oddělení Nemocnice na Bulovce k dalšímu vyšetření. Obojí podle Poštové dnešní šestice splňovala.

Posádky záchranářů jsou podle Poštové standardně trénovány na přístup k pacientovi s jakoukoli vysoce nakažlivou nemocí a běžně vozí v sanitkách infekční sety. Pokud pacient má příznaky onemocnění koronavirem, ochranné oděvy a pomůcky použijí.

Lékaři v Česku prověřují několik případů podezření na koronavirus. V Praze bylo od pátku laboratorně testováno pět lidí, výsledky byly podle informací hygienické stanice negativní. Nyní se čeká na výsledky u čínského turisty. Další podezření byla v Kroměříži, Českých Budějovicích a dvě v Opavě, u dvou lidí už byla vyvrácena. Celosvětově je asi 4500 případů, většina v Číně. Virus se začal loni šířit z čínského Wu-chanu. Nemoci podlehlo přes 100 lidí.

U Číňanky pobývající na Opavsku se koronavirus nepotvrdil

U nezletilé Číňanky, která přijela na Opavsko na prázdniny k příbuzným, se podezření na nákazu koronavirem nepotvrdilo. ČTK to dnes řekl Jiří Krušina, mluvčí Slezské nemocnice v Opavě, jejíž pracovníci o dívku pečovali. Děvče do Česka přiletělo před necelými dvěma týdny a u svých příbuzných onemocnělo, objevil se u něj kašel a horečka. Rodina zalarmovala infekční oddělení nemocnice. Podle mluvčího příbuzní postupovali správně, když s dívkou nepřišli do žádné ambulance.

Mluvčí uvedl, že když rodina informovala nemocnici o podezření na onemocnění koronavirem, vyslala nemocnice do domácnosti speciální tým v oblecích kvůli odebrání vzorků. Bylo rozhodnuto, že dívka zůstane v domácí izolaci a nasadili jí léky proti horečce. Rodina byly poučena, aby při zhoršení stavu dívky hned kontaktovala nemocnici. Podle mluvčího se zdravotnické zařízení připravovalo na možné přijetí pacientky, krátce byly zopakovány postupy pro tyto situace. Krušina připomněl, že nemocnice je na tyto krizové stavy dobře připravena, protože v minulosti se na ně zaměřila i při cvičeních.

Stav pacienta v U. Hradišti s podezřením na koronavirus je dobrý

Stav pacienta, který je od pondělí na infekčním oddělení Uherskohradišťské nemocnice kvůli podezření na nákazu koronavirem, je dobrý. ČTK to řekl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Výsledky testů, které nákazu potvrdí či vyvrátí, by měly být známy dnes, nemocnice je zatím nemá, vzorky testuje Národní referenční laboratoř.

"Pacient se cítí dobře, v noci nenastaly žádné komplikace, stav pacienta se nezhoršil," řekl ČTK Havrlant. Muž s příznaky chřipkového onemocnění přišel v pondělí do Kroměřížské nemocnice, poté byl převezen do Uherskohradišťské nemocnice, kde je v izolaci. Muž byl na konci prosince a na začátku ledna jako turista v Číně. Podle informací ČTK je muž ročník 1979 a pochází z Hulína na Kroměřížsku.

Ve Zlínském kraji je podle hygieniků v souvislosti s nákazou koronavirem v domácím ošetřování jeden člověk. Nebyl však ve středisku nákazy, ale kvůli cestování a z bezpečnostních důvodů mu hygienici doporučili zůstat 14 dnů doma.