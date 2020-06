Bulovka podle Babiše připraví stavbu a opravy za 4,5 miliardy korun

Praha - Nemocnice na Bulovce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připravila projekt na stavbu nového pavilonu a opravy stávajících za 4,5 miliardy korun. Posunula se podle něj i jednání s Prahou, která vlastní část budov a pozemky v areálu. Novinářům to řekl na dnešním otevření porodních apartmánů nemocnice. Podle ředitele nemocnice Jana Kvačka požaduje magistrát asi 100 milionů korun za pozemky, které by rozvoj nemocnice umožnily. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje jejich vlastní ocenění. Vyjádření Prahy ČTK zjišťuje.

"V projektu je rekonstrukce Bulovky a nový pavilon, kam se přestěhuje urgentní příjem, chirurgie, operační obory, ORL," řekl Babiš. Podle Kvačka jde o pozemky v horní části areálu, kde stojí státní budovy ze 70. a 80. let. "Vypadá to, že jsme se dostali v jednáních s Prahou k průlomu. Na stole existuje kompromis, který by umožnil rozvoj nemocnice," dodal.

V minulosti byly na stole obě varianty, jak převod provozu nemocnice na Prahu, tak objektů na stát. Zvažovala se také stavba nové nemocnice v Letňanech. Celý areál by potřeboval podle vedení nemocnice opravy nebo dostavby za zhruba 6,5 miliardy korun. Jen městské budovy vyžadují téměř tři miliardy. Podle Kvačka by se ale díky novému projektu mohly postupně opustit a nechat k využití městu.

Požadavek Prahy je podle Kvačka zhruba na 100 milionů korun, stát prostřednictvím ÚZSVM připravuje vlastní nabídku. Peníze na stavbu nového objektu chce Babiš získat z evropských fondů, podle něj je osm miliard vyhrazených pro zdravotnictví málo. "Musíme přesvědčit Evropskou komisi, aby nám dala pro zdravotnictví podstatně víc peněz," uvedl. Ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) připomněl, že nemocnice má největší příjem pacientů od zdravotnické záchranné služby mezi všemi pražskými, kromě Pražanů do ní směřují i lidé z části Středočeského kraje.