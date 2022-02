Bulovka má nový box pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí

Praha - Ve Fakultní nemocnici na Bulovce mají novou uzavřenou jednotku intenzivní péče, ve které mohou být hospitalizováni pacienti s vysoce nakažlivou nemocí. Jde o čtvrtý takzvaný biobox v nemocnici, jediný je ale vybaven jako jednotka intenzivní péče. Má tedy například přístroje na umělou plicní ventilaci či dialýzu. Jeho pořízení stálo 23 milionů korun. Novinářům to řekla primářka Kliniky infekčních nemocí Bulovky Hana Roháčová. Podle ní jde o jediné zařízení tohoto typu v civilním sektoru v ČR.

Oddělený box bude určen především pro pacienty s nebezpečnými nákazami, které se v ČR nevyskytují. Jde o onemocnění, která si lidé mohou přivézt z pobytu v Africe nebo jiných lokalitách, jako je krvácivá horečka, ebola či plicní forma moru. "Dosud na celém území ČR nebyl žádný box, žádné zařízení, které by se bylo schopno postarat o pacienty, kteří třeba potřebují umělou plicní ventilaci, dialýzu a tak dále," řekla Roháčová. Jednotka je vybavena také monitory životních funkcí, EKG či defibrilátorem. Nemocnice bude jednotku využívat také pro pacienty s infekcemi, které jsou v Česku běžné, například těžké otravy bakteriemi, legionellou či záněty mozkových blan.

Biobox je možné hermeticky uzavřít, při příjmu pacienta se přepne do podtlakového režimu, který zabrání proudění vzduchu ven z místnosti. Má vlastní vzduchotechniku a zařízení na sterilizaci odpadních vod. Zdravotník, který do jednotky vchází, musí mít speciální ochranný oblek připomínající skafandr. "Potom nevychází volně do prostoru, protože na svém skafandru může mít choroboplodné zárodky, ale prochází dekontaminační komorou," popsala primářka. Oplachování dezinfekcí v dekontaminační komoře trvá asi 20 minut.

Na celkovou rekonstrukci jednotky získala Bulovka dotaci asi deset milionů korun od ministerstva zdravotnictví a dva miliony korun od pražského magistrátu. Zbytek uhradila ze svého.