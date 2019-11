Bulls v NBA nedokázali zastavit Hardena, Satoranský dal 10 bodů

New York - Basketbalisté Chicaga prohráli v NBA na domácí palubovce s Houstonem 94:117 a připsali si v desátém utkání sezony sedmou porážku. Ústřední rozehrávač Bulls Tomáš Satoranský zaznamenal 10 bodů, čtyři asistence a po třech doskocích a ziscích. V týmu Rockets trefil nejlepší ligový střelec James Harden devět trojek a připsal si 42 bodů, k tomu 10 doskoků a jediná asistence jej dělila od triple doublu.

Rockets se po pomalejším startu rozjeli po přestávce, od poločasového stavu 50:49 vyhráli úvodní pasáž 30:9 a vybudovali si rozhodující náskok. Vývoj skóre víceméně kopíroval Hardenův výkon, který v první části trefil dvě střely ze sedmi, ale ve zbytku utkání proměnil 10 z 20 pokusů.

"To je to sebevědomí, které mám a které jsem si vybudoval tvrdou prací. Jde hlavně o nastavení hlavy," řekl novinářům Harden. "On je mistr v tom, že co chce, tak si zařídí, aby měl. Občas bych si myslel, že nemusí mít náladu a při hře si bude zkoušet nějaké věci, ale to by nebyl on," konstatoval kouč Houstonu Mike D'Antoni.

Russell Westbrook přidal 26 bodů a Clint Capela 16 bodů a 20 doskoků. Na domácí straně bylo střeleckým maximem 13 bodů, na které se dostali Lauri Markkanen, Chandler Hutchison, Thaddeus Young a Wendell Carter, který přidal i 16 doskoků. Bulls se nedařila hlavně střelba z dálky. Zpoza tříbodového oblouku trefili jen čtyři střely z 32.

"Vím, jak dobře umíme střílet, a dneska nám to prostě nepadalo," litoval Markkanen. "Myslím, že v první půli jsme hráli fakt dobře, ale oni nás v té třetí čtvrtině prostě zlomili. Měli jsme dnes dobrou první a špatnou druhou půli," řekl Zach LaVine, autor 11 bodů.

Lídr Východní konference Boston zvítězil v hale San Antonia 135:115, ale přišel o jednu ze svých hvězd. Ze zápasu musel odstoupit se zlomenou rukou Gordon Hayward. Na výhře měl hlavní podíl Jaylen Brown s 30 body a sedmi doskoky. Kemba Walker stihl 26 bodů a osm asistencí.

Dallas vyhrál v Memphisu 138:122 a Luka Dončič se o to zasloužil 24 body, 14 doskoky a osmi asistencemi. Oklahoma City si podruhé v sezoně poradila před svými fanoušky s Golden State (114:108) a vicemistrovští Warriors se s pouhými dvěma výhrami z deseti zápasů propadli na dno tabulky Západní konference i celé NBA.

NBA:

Charlotte - New Orleans 110:115, Chicago - Houston 94:117 (za domácí Satoranský 10 bodů, 4 asistence a 3 doskoky), Memphis - Dallas 122:138, Oklahoma City - Golden State 114:108, San Antonio - Boston 115:135.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 8 7 1 87,5 2. Toronto 8 6 2 75,0 3. Philadelphia 8 5 3 62,5 4. Brooklyn 8 4 4 50,0 5. New York 9 2 7 22,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 9 6 3 66,7 2. Indiana 9 5 4 55,6 3. Detroit 10 4 6 40,0 4. Cleveland 8 3 5 37,5 5. Chicago 10 3 7 30,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 9 6 3 66,7 2. Charlotte 9 4 5 44,4 3. Atlanta 8 3 5 37,5 4. Orlando 9 3 6 33,3 5. Washington 8 2 6 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 9 6 3 66,7 Houston 9 6 3 66,7 3. San Antonio 9 5 4 55,6 4. Memphis 9 2 7 22,2 New Orleans 9 2 7 22,2

Severozápadní divize:

1. Denver 8 6 2 75,0 2. Utah 9 6 3 66,7 3. Minnesota 8 5 3 62,5 4. Oklahoma City 9 4 5 44,4 5. Portland 9 3 6 33,3

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 8 7 1 87,5 2. LA Clippers 9 6 3 66,7 3. Phoenix 8 5 3 62,5 4. Sacramento 9 3 6 33,3 5. Golden State 10 2 8 20,0