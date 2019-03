Praha - Hokejový útočník Michal Bulíř má za sebou rozporuplnou klubovou sezonu. Fantasticky ji rozjel v dresu Liberce a vysloužil si přestup do Magnitogorsku, kam odešel na první zahraniční angažmá. Jenže zatímco Bílí Tygři vyhráli základní část extraligy a v play off jsou krok od postupu do semifinále, v Kontinentální lize už sedmadvacetiletý Bulíř s Metallurgem dávno dohrál.

Magnitogorsk pod vedením kouče Josefa Jandače absolvoval možná až nad očekávání dobře základní část, jenže pak prohrál hned v prvním kole s Ufou. Sérii, v níž se čtyřikrát prodlužovalo, ztratila Metallurg 2:4 na zápasy. Bulíř na 16 bodů za 13 gólů a tři nahrávky v 11 utkáních za Liberec navázal v KHL jen 18 body (9+9) ve 46 zápasech včetně play off.

"Jaká byla sezona? Především takové krátká. Konec na začátku března, to se mi stalo asi poprvé. Začínal jsem tady, pak jsem byl v Rusku, takže byla zároveň taková divoká. Těšil jsem se hodně na sraz," řekl novinářům Bulíř, který vedl střeleckou tabulku extraligy ještě dlouho po odchodu do Ruska.

Od vyřazení 7. března uvítal alespoň období volna. "Byl nějaký čas si po sezoně odpočinout. Je potřeba si dát trošku volno, vyčistit si hlavu a potom zase začít makat, aby sem člověk nepřijel v situaci, kdy nic nedělá. Budu připravený a je to jen na mně, jak se ukážu," uvedl Bulíř.

Květnový šampionát na Slovensku je velkou motivací a účastí na něm by si mohl sezonu ještě výrazně protáhnout. Dosud si na MS nezahrál. "Nebude to jednoduchý absolvovat celou přípravu a dostat se tam. Je to dlouhá cesta, mistrovství je za nějaký měsíc a půl. Je to strašně dlouhá doba. Bude to o tom, kdo bude mít větší formu, bude nejlépe připravený a udrží se tady co nejdéle," konstatoval Bulíř.

Přiznal, že KHL je v porovnání s extraligou úplně jiná. "Začátek nebyl jednoduchý, i když se mi ze začátku docela dařilo. Je to vždy jiné, když jdete odsud do Ruska. Po všech stránkách, ať je to osobní život, cestování nebo zápasy, které se hrají obden. Člověk si na to zvyká, ale netrvalo mi to moc dlouho. Tu zkušenost bych hodnotil docela pozitivně," uvedl Bulíř.

Jeho budoucnost je otevřená. "Nechávám to na agentech, protože mám smlouvu do konce sezony. V Magnitogorsku se teď řeší kádr na další, takže uvidíme, s čím přijdou. Nechci si tím zatím nějak zatěžovat hlavu. Počkáme a uvidíme, co bude dál," podotkl Bulíř. Jednoznačně ale preferuje setrvání v Rusku. "Doufám, že se to povede a najde se něco vhodného, abych byl spokojený a mohl KHL dál hrát."

Liberec pečlivě sleduje a byl tam osobně na utkáních čtvrtfinálové série s Mladou Boleslaví. "Sleduju každý zápas, jsem v kontaktu i s klukama. Byl jsem v kabině i na každém zápase v play off. Mají výborné mužstvo, jedno z nejlepších v extralize. Přeju jim jen to nejlepší, ať udělají nějaký úspěch a dojdou co nejdál. Myslím si, že na to mají," řekl Bulíř.