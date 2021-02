Bulíř zařídil dvěma góly výhru Liberce nad Hradcem Králové 3:1

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 43. kola extraligy doma šestý Hradec Králové 3:1 a díky sedmému vítězství z posledních osmi zápasů se posunuli na třetí místo před Mladou Boleslav. Dvěma góly pomohl ke třetí výhře nad Mountfieldem za sebou útočník Michal Bulíř. Po třech asistencích si připsali reprezentanti Michal Birner a Radan Lenc.

V úvodu se Liberec ubránil při Knotově vyloučení a krátce po skončení oslabení předvedli Bílí Tygři pěknou kombinaci, na jejímž konci stál obránce Hanousek. Najel si z druhé vlny na pravý kruh a přesnou Birnerovu přihrávku proměnil ve vedoucí gól.

Hosté Kváču neohrozili ani v další početní výhodě. V 15. minutě předvedl elitní liberecký útok, jak se má využít chyba soupeře. Při přečíslení tří na jednoho narýsoval Birner přihrávku na Bulíře, který v pokleku z první rozvlnil síť za Lukešem podruhé.

Třetí gól měl na hokejce Najman, ale Lukeš předvedl skvělý zákrok. Závěr úvodní třetiny okořenila bitka bez rukavic mezi domácím Musilem a hostujícím Šaldou. O tečku za první třetinou se postaral Blain, jenž orazítkoval břevno Kváčovy branky pár vteřin před sirénou.

Druhou třetinu rozehráli aktivněji domácí. Ve 24. minutě byl sám před Lukešem Gríger, ale neuspěl. Hradec se postupně osměloval a zvýšil aktivitu hlavně ve střelbě. Domácí hráči se nikam nehnali. Snížit mohl v polovině zápasu Kevin Klíma, ale Kváča předvedl skvělý zákrok. Na druhé straně nabil Najman Lencovi, jenže nejlepší střelec domácích netrefil.

O další zvýšení náskoku Bílých Tygrů se snažil Šír, ale v úniku byl faulován a navíc se zranil. Nařízeného trestného střílení se ujal Vlach, Lukeš jeho střelu vystihl. V závěru druhé třetiny zvýšil Hradec obrátky. Minutu před koncem třetiny pracoval před Kváčou skvěle kapitán hostí Smoleňák a tečí Blainovy střely snížil na rozdíl jediné branky.

Ta hosty povzbudila a v úvodu třetího dějství si vytvořili tlak. Kváča ale Jankovu střelu zlikvidoval. Domácí kontrovali šancí Musila, ale tjenže rovněž bez efektu. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, větší šance však nebyly.

V 54. minutě dostali hosté možnost další přesilovky, opět ji nevyužili, naopak Liberec udeřil stejně jako v první třetině. Sotva přestál oslabení, vrhl se do útoku. Lenc orazítkoval horní tyč, akce ale pokračoval, puku se zmocnil za brankou Bulíř, vybruslil si před Lukeše a zvýšil na 3:1. Závěr si už svěřenci trenéra Augusty pohlídali.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou. Bylo to velice těžké utkání s parametry play off, od začátku se jiskřilo. Hráči podali obětavý výkon od brankáře až po posledního hráče v poli. Ode mě míří zasloužená gratulace do kabiny."

David Kočí (Hradec Králové): "O utkání rozhodly dvě věci. Jednou z nich byl náš vstup do utkání a celkově první třetina. Bylo to z naší strany hodně vlažné, neměli jsme pohyb a pořádně jsme se nedostali ke střele na branku. Liberec nám odskočil o dva góly a pak už se to těžko dohánělo. Dalším faktorem bylo to, že jsme nedokázali proměnit naše šance, i když už jsme ve druhé a třetí třetině byli herně lepší."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. T. Hanousek (Birner, Lenc), 15. Bulíř (Birner, Lenc), 57. Bulíř (Birner, Lenc) - 39. Smoleňák (Blain). Rozhodčí: Kika, Obadal - Kajínek, Axman. Vyloučení: 8:6, navíc A. Musil - Šalda oba 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Rosandič, Kolmann, Derner, T. Hanousek - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Jank, Graňák, Šalda, F. Pavlík, Gaspar - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Cingel, Smoleňák - Jergl, J. Veselý, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Tabulka:

1. Sparta Praha 40 25 2 5 8 152:88 84 2. Třinec 39 23 4 5 7 144:100 82 3. Liberec 40 20 5 4 11 120:88 74 4. Mladá Boleslav 39 19 5 6 9 126:93 73 5. Plzeň 40 19 4 6 11 125:99 71 6. Hradec Králové 40 19 4 3 14 113:95 68 7. Pardubice 39 16 5 3 15 104:109 61 8. Karlovy Vary 39 15 5 2 17 109:127 57 9. Brno 39 13 5 4 17 104:111 53 10. Litvínov 39 11 7 3 18 93:112 50 11. Vítkovice 39 11 4 6 18 87:114 47 12. Olomouc 39 11 3 4 21 76:116 43 13. Zlín 39 9 3 3 24 82:126 36 14. České Budějovice 39 4 4 6 25 97:154 26