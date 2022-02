Bulharský poslanec v EP zvedl pravici v nacistickém pozdravu

Ilustrační foto - Pohled do prázdného sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Štrasburk - Bulharský krajně pravicový poslanec Evropského parlamentu Angel Džambazki při odchodu od řečnického pultu na plenárním zasedání ve Štrasburku zvedl pravici v nacistickém pozdravu. Vedení europarlamentu mu za to hrozí sankcemi, informovala agentura AFP.

Džambazki, který je součástí euroskeptické frakce ECR, se bezprostředně po svém středečním vystoupení v rozpravě o právním státě v Polsku a Maďarsku otočil, několik vteřin držel zvednutou pravou ruku a poté odešel. Jeho gesto zachytily kamery sledující dění v jednacím sále.

"Nikdy vám nedovolíme, abyste nám říkali, co máme říkat a co máme dělat. Ať žije Bulharsko, Maďarsko, (maďarský premiér Viktor) Orbán, (maďarská vládní strana) Fidesz a Evropa národních států," řekl předtím bulharský nacionalistický poslanec za nacionalistickou stranu VMRO.

Na twitteru označil za "ohavnost" rozhodnutí Soudního dvora EU, který ve středu potvrdil Varšavou a Budapeští zpochybňovaný mechanismus, jenž Bruselu umožní zastavit čerpání unijních peněz v případě nedodržování principů právního státu.

"Fašistický pozdrav v Evropském parlamentu je nepřijatelný," uvedla předsedkyně této instituce Roberta Metsolaová. "Uráží to mě i všechny v Evropě (...) Toto gesto je součástí nejtemnější kapitoly našich dějin a musí tam také zůstat," napsala. Francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune, který se debaty účastnil jako zástupce předsednické země EU, označil gesto za "skandální a nedůstojné". Chování bulharského poslance odsoudily také levicové kluby, liberálové či skupina Evropské lidové strany, největší klub v parlamentu. Předsedkyni vyzvaly, aby poslance okamžitě potrestala.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Pina Piciernová, která rozpravu vedla, již dříve uvedla, že instituce prověří, "zda se jednalo o fašistický pozdrav, či nikoliv", a pokud ano, budou přijaty sankce.

Europoslanec Tomáš Zdechovský, který mluvil krátce po Džambazkém, ČTK řekl, že situace v sále byla napjatá. Během Džambazkého projevu začali poslanci v levé části sálu bučet a bouchat do stolů. Bulharský poslanec byl podle něj plný emocí a při odchodu od řečniště se na schodech obrátil směrem do sálu a zdvihl pravici. Zdechovský, který gesto viděl, nemá pochyby, že se jednalo o hajlování. "Nebylo to mávání na komisi," řekl Zdechovský, který považuje chování Džambazkého za "idiotské" a "neomluvitelné".

Pirátský europoslanec Marcel Kolaja pro ČTK uvedl, že vysvětlení Džambazkého, že se jednalo o nedorozumění, neobstojí. Podle něj je to pro ODS, která je ve stejné skupině jako bulharský politik, "další ukázka toho, že by v této politické frakci skutečně neměla nadále zůstávat".

"Pan Džambazki dostane příležitost, aby své chování vysvětlil na zasedání poslanecké frakce. Pokud se vše potvrdí, podpoříme ty nejpřísnější sankce, včetně jeho odchodu z frakce," uvedl europoslanec za ODS Jan Zahradil.

Jednací řád Evropského parlamentu podle AFP stanovuje, že se poslanci musí "zdržet jakéhokoliv nevhodného chování" a "jakýchkoli urážlivých poznámek". Nedodržení těchto pravidel může vést k sankcím, například ztrátě finančních příspěvků.