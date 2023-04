Bulharské parlamentní volby vyhrál blok expremiéra Borisova

Sofia - Blok vedený středopravicovou stranou Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) bulharského expremiéra Bojka Borisova vyhrál nedělní předčasné parlamentní volby. Vyplývá to z informací bulharské ústřední volební komise po sečtení 100 procent odevzdaných hlasů. Šlo o páté volby, které se v Bulharsku konaly za poslední dva roky, a není jisté, že z nedělního hlasování vzejde stabilní vláda.

Strana GERB společně se svým menším spojencem, Svazem demokratických sil (SDS), získala 26,5 procenta hlasů. Reformní blok stran Pokračujeme ve změně (PP) a Demokratické Bulharsko (DB) má 24,5 procenta hlasů, 14,2 procenta pak proruská krajně pravicová strana Obrození, která se díky nárůstu o zhruba čtyři procentní body oproti minulým volbám poprvé stala třetí nejsilnější parlamentní silou.

Hnutí za práva a svobody (DPS), které zastupuje zájmy bulharských Turků, podpořilo 13,7 procent voličů a Bulharskou socialistickou stranu (BSP), nástupkyni kdysi mocné komunistické strany, 8,9 procenta. Se 4,1 procenta hlasů do parlamentu proniklo také populistické uskupení Je takový národ (ITN), u kterého prognózy předpokládaly konec v zákonodárném sboru.

Volební účast činila 40,6 procenta oprávněných voličů, což je o zhruba dva procentní body více než při posledních volbách z října 2022.

Podle agentur výsledek nasvědčuje tomu, že Bulharsko čekají další zdlouhavá povolební vyjednávání. Kvůli osobním antipatiím, jež k sobě chovají lídři hlavních politických stran, je vznik stabilní vlády podle analytiků nepravděpodobný. To může ohrozit naděje Bulharska, že v blízké budoucnosti přijme euro, a zkomplikovat efektivní využití peněz z unijního fondu na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19.

Po většinu času v uplynulých letech Bulharsko řídily technokratické vlády jmenované prezidentem Rumenem Radevem. V nejbližších týdnech Radev pověří lídra té strany, která získala nejvíce hlasů, aby zahájil koaliční jednání s cílem sestavit příští kabinet. Oficiální výsledky se očekávají později v tomto týdnu.

Reformě-protikorupční blok stran PP a DB obviňuje GERB, že během deseti let, kdy byla strana u moci, dopustila, aby v nejchudší zemi EU rozbujela korupce a organizovaný zločin. To ale Borisov odmítá. Někteří voliči do Borisova, považovaného za veterána bulharské politiky, vkládají naději, že by v zemi dokázal zajistit určitou míru stability v době vysoké inflace a nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině. Nicméně PP a DB koalici s GERB vylučují.

Podle serveru Balkan Insight ovšem není vyloučené, že GERB s koalicí PP-DB mohou uzavřít kompromis s cílem omezit vliv prezidenta Radeva, který vyjadřuje proruské postoje a který podle pozorovatelů rozšířil svou moc prostřednictvím úřednických kabinetů.

Řada komentátorů je však k možnosti překonání vleklé politické krize v Bulharsku skeptická. "Nejpravděpodobnějším výsledkem voleb zůstává přechodný technokratický kabinet nebo další (šesté) předčasné volby," uvedl Andrius Tursa z poradenské společnosti Teneo zabývající se politickými riziky.