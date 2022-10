Bulhaři opět volí parlament, už počtvrté za necelé dva roky

Sofia - Bulharsko dnes volí nový parlament, již počtvrté za 18 měsíců. Přibližně 6,6 milionu oprávněných voličů má příležitost zvolit 240 poslanců z kandidátů 28 stran a koalicí. Hlasování, které začalo dnes ráno, končí v 19:00 SELČ a hned poté by měly následovat odhady výsledků. Ale průzkumy ani tentokrát nedávají velké naděje, že se znesvářeným stranám podaří překonat patovou situaci.

"Sestavení vlády bude obtížné a bude vyžadovat velké kompromisy," řekl agentuře Reuters analytik Daniel Smilov. "Doufám, že všichni Bulhaři dostanou rozum, a tak zvolíme stabilní vládu, ale bohužel to, co vidím a cítím, není slibné," poznamenala jedna z voliček, pětapadesátiletá právnička Julia Grozevová.

Až osm stran by podle předvolebních průzkumů mohlo překonat hranici pro vstup do rozdrobeného parlamentu, kde by mohly posílit populistická a proruská uskupení, poznamenala agentura AP. Po mdlé kampani se očekává nízká účast kvůli apatii voličů rozčarovaných z politiků, kteří nejsou schopni dát dohromady životaschopnou vládní koalici.

Nízká účast favorizuje konzervativní stranu Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) bývalého dlouholetého premiéra Bojka Borisova, která se i přes slábnoucí podporu může stále spoléhat na většinu přívrženců a pravděpodobně skončí ve volbách první. Tato strana i Borisov jsou však v politické izolaci kvůli pošramocené pověsti v důsledku obvinění z korupce během jejich více než desetiletého působení u moci, a tak předpokládaný zisk hlasů nebude Borisovově straně stačit k sestavení vlády jedné strany a šance na koalici pod vedením GERB jsou mizivé, dodala AP.

Předčasné volby následují poté, co křehká koalice vedená prozápadním premiérem Kirilem Petkovem prohrála v červnu hlasování o nedůvěře. Později Petkov tvrdil, že Moskva použila taktiku „hybridní války“, aby svrhla vládu, která odmítla platit účty za plyn v rublech a nařídila masivní vyhoštění ruských diplomatů z Bulharska. Petkovově straně dávají průzkumy druhou příčku.

Množství nerozhodnutých voličů v průzkumech by podle sociologů mohlo prognózy změnit, poznamenala agentura DPA.

I Petkov odmítl výsledky průzkumů jako sporné. "Tentokrát vyhrajeme ještě více a očekávám, že budeme schopni vytvořit koalici," řekl na pátečním závěrečném předvolebním shromáždění své strany.

Zatímco Petkovova vláda zaujala neobvykle odhodlaný postoj proti Moskvě, mnoho Bulharů sdílí proruské nálady, což poskytuje úrodnou půdu pro agresivní kremelskou propagandu v této balkánské zemi. Válka na Ukrajině byla jedním z hlavních témat kampaně a voliče lákaly výzvy proruského vůdce nacionalistů Kostadina Kostadinova, volajícího po "úplné neutralitě" Bulharska, vystoupení z NATO či odmítnutí eura. Bulharsko má ambice vstoupit do eurozóny v roce 2024.

Pokud by se nepodařilo po volbách sestavit funkční koalici a vládu, proruský prezident Rumen Radev by mohl jmenovat úřednický kabinet.