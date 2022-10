Bulhaři jdou počtvrté za necelé dva roky k parlamentním volbám

Sofia - Bulhaři budou dnes počtvrté za necelé dva roky rozhodovat o tom, kdo usedne v jejich parlamentu. Průzkumy ani tentokrát nedávají velké naděje, že se znesvářeným stranám podaří překonat patovou situaci. Po volební kampani, které dominovala válka na Ukrajině a s ní spojená energetická krize, má šanci dostat se do Národního shromáždění šest až osm stran. Znamenalo by to opět roztříštěný parlament, v němž by bylo obtížné zformovat vládní většinu. Hlavní strany vůči sobě chovají nedůvěru a mají mnohdy těžko slučitelné programové priority.

Prakticky všechny průzkumy z poslední doby se shodují na vítězství konzervativní strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) bývalého dlouholetého premiéra Bojka Borisova. Tato strana i Borisov jsou však v politické izolaci kvůli pošramocené pověsti v důsledku obvinění z korupce během jejich více než desetiletého působení u moci.

Současná situace nahrává proruskému prezidentovi Rumenu Radevovi, který má v případě absence parlamentní shody na vládní většině právo jmenovat úřednický kabinet. Když letos v červnu kabinet prozápadního premiéra Kirila Petkova ztratil po zhruba půlroce vládnutí důvěru parlamentu, do čela úřednické vlády jmenoval Radev svého spojence Galaba Doneva. Prozápadní strany a zástupci občanské společnosti kritizovali tuto prozatímní vládu především za ochotu jednat s ruským Gazpromem o obnovení pozastavených dodávek zemního plynu.

Petkovova vláda se nedokázala shodnout na dodávkách zbraní Ukrajině, která od února čelí ruské invazi. Tehdejší koaliční partner - socialisté, prezident Radev i část opozice vyjadřovali obavy, aby se Sofia nestala účastníkem konfliktu.