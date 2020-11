Buggyra se před Dakarem rozrostla, s kamionem pojede i Casale

Ledčice (Mělnicko) - Novou hvězdnou posilou týmu Buggyra racing na nadcházející Rallye Dakar se stal trojnásobný vítěz kategorie čtyřkolek Ignacio Casale z Chile. Nepojede však ve své tradiční kategorii, ale usedne do kamionu Tatra. Jedenáctinásobný účastník legendární soutěže se tak stane týmovým kolegou Martina Šoltyse. Pod hlavičkou Buggyry se navíc na start postaví i Josef Macháček a Tomáš Enge, kteří budou závodit s buggynami Can-Am.

"Chtěli bychom se posunovat dopředu. Samozřejmě, Dakar je tak složitá soutěž, že předvídat výsledky nebo mít velká očekávání myslím není správné. Uděláme největší práci, jakou budeme moct, a budeme se snažit přivézt v konečném součtu nějaké dobré skóre," řekl šéf týmu Martin Koloc na dnešní prezentaci Buggyry.

Velkou změnou je rozšíření týmu. Zatímco letos jej zastupoval jeden kamion a jedna buggyra v kategorii SxS, v lednu 2021 bude dvakrát tak velký. "Náš plán se v průběhu roku měnil a zvažovali jsme několik možností. Chvíli jsme plánovali, že pojede jeden kamion a tři buggyny, protože původně jsme mysleli, že Ignacio pojede s buggynou. Nakonec se ale rozhodl, že pojede kamion," uvedl Koloc.

Casale v letošním roce zkompletoval vítězný hattrick na čtyřkolkách, zkušenosti má ale i s kamionem. V roce 2010 totiž při premiéře na Dakaru byl členem posádky svého otce. "O možnosti spolupráce s Ignaciem jsme mluvili už asi čtyři pět let. Má určité zdravotní problémy se šlachami na rukou a už před lety říkal, že chce končit. A pak Dakar vyhrál. Říkal, že hledá další motivaci," řekl Koloc.

Nový člen roudnického týmu měl sice omezené možnosti testování, Koloc se ale o něj nebojí. "Co se týče jezdění v poušti, je mimořádný. Navíc má poušť za barákem. Pomohli jsme mu připravit kamion, který má v Santiagu, a on tak každý den jezdil," prohlásil Koloc s tím, že Casaleho stejně jako další závodníky čeká nyní třídenní test v Polsku.

Třiatřicetiletý Casale přiznal, že start s kamionem je pro něj splněním snu. "Když jsem dostal od Buggyry nabídku, neváhal jsem. Kvůli koronaviru jsem nemohl moc trénovat, ale v kamionu se cítím dobře. Z pohledu velikosti je to samozřejmě velký rozdíl. Musím si zvyknout i na to, že budu mít navigátora. Byl jsem zvyklý jezdit sám," řekl Casale, jehož navigátorem bude člen vítězné posádky mezi buggynami v roce 2019 Álvaro León. "Prvním cílem je Dakar dokončit, druhým dostat se do Top 10," dodal Casale.

Dalším nováčkem, jehož angažování Buggyra avizovala již dlouho dopředu, je Enge. Pro jediného Čecha, který se představil v závodech formule 1, bude Dakar velkou premiérou ve vytrvalostních závodech. Doposud totiž jen testoval.

"Moc se na to těším, i když člověk jde do totálního neznáma. Zažil jsem toho už hodně, ale teď na to nahlížím jinak než před deseti dvaceti lety, kdy jsem zažíval premiéry v ostatních kategoriích. Doufám ale, že si závod užiju a dojedeme bez ztráty kytičky do cíle soutěže, která nebude jednoduchá. Člověk si ale musí klást nejvyšší cíle a zdolávat velké překážky," řekl Enge, jehož bude navigovat Markéta Skácelová.