Buggyra se chystá závodit v Číně, angažovala Engeho

Praha - Automobilový tým Buggyra Racing plánuje, že se v letošním roce zapojí do okruhového seriálu speciálů GT v Číně. Roudnická stáj i kvůli tomu angažovala Tomáše Engeho, jediného Čecha, který závodil ve formuli 1. Na čínských okruzích se představí také dvojnásobný evropský šampion v závodech tahačů David Vršecký, třetím členkou týmu bude zatím v roli testovací jezdkyně patnáctiletá Aliyyah Kolocová.

"Neznám u nás nikoho, kdo by toho ve všech typech velkých aut odjel tolik jako Tomáš. Jeho velkou výhodou je, že nevnímá závodění jen z pozice jezdce, který přijede s helmou, zatočí si volantem a jde pryč. Je plnohodnotnou součástí týmu i z pohledu jeho skladby. My totiž nemáme zkušenosti v kategorii GT," uvedl šéf týmu Martin Koloc ve videokonferenci s novináři.

"Jsem si jistý, že díky němu němu velmi rychle doběhneme konkurenci a budeme schopni v novém prostředí bojovat o přední umístění v jakémkoliv šampionátu," podotkl Koloc.

Buggyra plánuje využít šampionát China GT k seznámení s touto kategorii. Cílem tříletého projektu je představit se na slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Záměry stáje ale nyní komplikuje pandemie koronaviru. Číňané již zrušili první díl seriálu v Sepangu, nepojede se zřejmě ani na začátku května v Ning-po.

"Momentálně to vypadá, že by se mohlo jet od června, kdy jsou na programu závody v Šanghaji. Otázka je, jak se situace zklidní v Evropě," řekl Koloc. Tým proto vymýšlí i náhradní program. "Problém ale je, že Evropa bude do července asi (závodně) paralyzovaná. Řešíme tak hlavně testovací program," dodal.

Enge v minulých letech pracoval pro německý tým Reiter Engineering, nabídka od Buggyry jej ale přesvědčila, aby se vrátil domů. I proto, že bude mít více šancí sám závodit.

"Dostal jsem možnost zúčastnit se nového projektu, podílet se na sestavení týmu a závodit v Asii. Znám tamní okruhy i mercedes, se starším modelem jsem závodil. Je to nová a velká výzva. Navíc je to projekt, který je přímo spojený s vychováváním nových jezdců, spolujezdců a dalších lidí dá se říct z ulice, kteří se chtějí v motorsportu prosadit," uvedl Enge.

Aktivně se zapojil rovněž do Buggyra Academy. "Zvažoval a přemýšlel jsem nad tím dlouho, ale motivace, kterou mi projekt nabídl, zvítězila," pousmál se třiačtyřicetiletý jezdec.

Ze závodního "důchodu" se na okruhy vrací i Vršecký, jenž opustil závody tahačů ze zdravotních důvodů. "Budu v roli žáka. Tomáš zná gétečka velmi dobře, pro mě je to nový svět a jsem nadšený, že s ním mohu být v jednom týmu. Věřím, že se spolu budeme velmi rychle posouvat dopředu a budu mít možnost od něj opisovat," řekl Vršecký, který si ale uvědomuje, že oproti soupeřům budou mít handicap. "Máme ale top auto a věřím, že i skvělou posádku," podotkl.

Roudnická stáj, která bude v Číně oficiálně startovat pod hlavičkou týmu Buggyra Zero Mileage GT, bude mít k dispozici nový speciál Mercedes Benz AMG GT3. "Čeká nás určitě silná konkurence, loni tak jezdilo mezi patnácti až dvaceti auty. Nevíme ale, co s celým světovým motorsportem udělá nynější vynucená pauza. Oficiálně ještě není určené, kdy bude kalendář zahájený. Situace v Číně se ale radikálně vylepšuje a věříme, že jakmile se otevřou hranice, začne se tam závodit dříve než v Evropě," dodal Enge.