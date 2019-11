Buggyra potvrdila angažování Calveta i složení týmu na Dakar

Most - Osmnáctiletý francouzský automobilový talent Téo Calvet bude v příští sezoně hájit barvy týmu Buggyra Racing v mistrovství Evropy v závodech tahačů na okruzích. Zástupci roudnického týmu dnes v Mostě zároveň oficiálně potvrdili, že do lednové Rallye Dakar nasadí jeden kamion a buggynu, kterou bude řídit pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček.

"Poprvé v historii tak Buggyra nepojede na Dakaru v jedné kategorii, ale ve dvou," uvedl šéf týmu Martin Koloc na tiskové konferenci na mosteckém autodromu.

Macháčkovo angažmá tým avizoval již v minulých dnech. Buggyra se totiž chce nyní výrazně zaměřit na rozvíjející se kategorii SxS. "Týmovou offroadovou sekci jsme přesunuli do Španělska, kde máme ideální podmínky pro výrobu i testování. Osobně se mi tato kategorie hodně líbí, protože má širší pole jezdců než kamiony, které jsou výrazně dražší," řekl Koloc ČTK.

Buggyra v minulosti nasazovala na Dakar dva kamiony, po odchodu Martina Kolomého pojede v roce 2020 jen Martin Šoltys. "Vycházíme z odzkoušeného, takže nebylo potřeba dělat změny. Posádka funguje a používáme dobrý kus techniky. Snažili jsme se hlavně zapracovat na spolehlivosti," prohlásil Koloc.

Tým se tentokrát nebude zaměřovat na dílčí etapové výsledky. "Budeme cílit na konečné umístění. Věříme, že by mohlo dopadnout dobře," uvedl zakladatel týmu, jenž se letos stal i jeho majitelem.

Jedničkou okruhové části týmu bude i nadále Adam Lacko, jehož doplní nově Calvet a v průběhu sezony se do ME zapojí i Kolocova patnáctiletá dcera Aliyyah. "Adam bude mít příští rok dva úkoly. Zajet dobrý výsledek a sbírat body a za druhé zajíždět referenční kola pro mladé jezdce," poukázal Koloc na výchovnou roli letos třetího muže ME.

Vedle Aliyyah, který se do ME zapojí po dovršení 16 let, bude s podporou Buggyry závodit i Kolocova druhá dcera Yasmeen. "Vedle Adama tak máme tři mladé pušky, se kterými se budeme posouvat do dalšího desetiletí," řekl Koloc.