Praha - Šestý start na Rallye Dakar nedopadl z pohledu týmu Tatra Buggyra Racing ideálně. Martin Kolomý ani Martin Šoltys nedokázali dojet do cíle hlavního závodu, týmová jednička Kolomý alespoň dokončil soutěž v pořadí takzvaného "malého" Dakaru. I tak ale našli představitelé Buggyry na startu v legendární soutěži pozitiva.

"Letošní ročník bude patřit k nejtěžším, co jsme absolvovali. Musím říct, že jsem rád, že se pořadatel tímto směrem ubírá. Peru má rozhodně co nabídnout," řekl manažer týmu Jan Kalivoda na setkání s novináři. Poukázal na fakt, že se rallye poprvé jela jen v jedné zemi. "Dakar byl o přežití, o kompromisu šetřit techniku. Problémy se nevyhnuly prakticky nikomu," podotkl.

V minulosti dokázal Kolomý v soutěži dvakrát vyhrát etapu, tentokrát byla taktika jiná. "Řekli jsme si, že nepojedeme na etapové vítězství, ale hlavou. Mysleli jsme až na pořadí v cíli. Bohužel to nevyšlo, ale jsme si jistí, že kdyby nebylo toho zpropadeného kardanu, by byl Martin v cíli mezi nejlepšími. To jsou ale jen kdyby," uvedl Kalivoda. Kolomého zastavil prasklý kardan v 3. etapě.

Kolomý se poté do závodu vrátil ve druhé polovině, když využil novou možnost organizátorů pokračovat v rallye mimo hlavní pořadí. "Půlmaraton je jeden z nejlepších nápadů pořadatele. Napadala tam auta ze špičky a byl to zajímavý souboj. Líbil se mi. Jinak bychom byli za tři dny doma," pousmál se Kolomý, jenž bral druhou část hlavně jako testování. "Mohli jsme mohli zkoušet auto a získávat zkušenosti," řekl.

O výsledky už potom tolik nešlo. "Druhá šance je fajn, ale jede se tam úplně jinak. Posádky už nemají co ztratit a nejsou pod tlakem z pohledu celkového výsledku. Mají ale šanci závodit a prezentovat sebe i své partnery," uvedl Kalivoda.

Přiznal, že letošní výsledky týmu nebyly dobré. "Díky půlmaratonu máme jedno auto v cíli, to ale nebyl náš cíl. Až do problémů si ale oba kluci počínali dobře. Výsledkově rallye patří mezi nejhorší Dakary v týmové historii, některé věci ale prostě neovlivníte," doplnil.

Buggyra bude v příštích dnech a týdnech Dakar 2019 analyzovat a vyhodnocovat. I nadále bude úzce spolupracovat s automobilkou Tatra Truck. "K rallyeovému programu pro letošek budeme přistupovat flexibilně. Uvidíme, kdy se dozvíme nějaké informace k dalšímu ročníku Dakaru," dodal Kalivoda.