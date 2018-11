Praha - Rok 2019 se pro automobilový tým Buggyra Racing ponese v duchu oslav 50 let od vzniku značky a hned na jeho začátku chce uspět na Rallye Dakar. Na legendární soutěži se zástupci roudnické stáje představí pošesté a stejně jako v minulých letech bude mít nejvyšší ambice Martin Kolomý. Pilot kamionu Tatra má sám o motivaci navíc, neboť ho čeká jubilejní desátý start na Dakaru.

"Samozřejmě, že chceme vyhrát a uspět, ale upřímně řečeno, to je tak vzdálený cíl, že víme, že se musí potkat spousta dalších faktorů. Přistupujeme k tomu pokorně," řekl šéf týmu Jan Kalivoda na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Když se budeme pohybovat v pětce, v desítce, a na konci z toho vypadne zajímavé umístění, tak budeme spokojeni," uvedl.

Zástupci Buggyry si dobře uvědomují, že k úspěchu potřebují i štěstí a fungující techniku. "Poslední roky nás vždy potkalo něco, co celkový výsledek trošku zhatil. Doufám, že v příštím ročníku se nám to vyhne," přál si Kalivoda. "Připraveni jsme dobře. Dakar je ale extrémní závod a ne nadarmo se říká, že je nejtěžší na světě. Martin dvakrát dokázal vyhrát etapu a věříme, že by to tentokrát mohlo klapnout," dodal.

I Kolomý před rallye mluvil o štěstí, zároveň však věří i ve své schopnosti. Radost mu udělalo množství písku, které závodníky čeká. V dunách a písku by se mělo odjet až 70 procent z 3000 závodních kilometrů.

"Písek mám rád. Doufám jen, že nebudeme vylézat z auta a vykopávat nebo ležet na boku," pousmál se. "V rozježděném písku to bude peklo na zemi. Když se dostaneme zdraví do cíle, budeme spokojeni. Jsem velký optimista, ale na druhou stranu si uvědomuji, že už jsme měli hodněkrát různé problémy, snad se nám tentokrát vyhnou," řekl Kolomý, v jehož posádce bude opět navigátor Rostislav Plný a mechanik Jiří Stross.

Druhý kamion bude řídit Martin Šoltys, jenž letos při dakarské premiéře skončil dvanáctý. "Doufám, že druhý start bude o něco jednodušší. I když jsem se při premiéře písku trochu bál, tak jsem si ho nakonec zamiloval. Jsem celkem rád, že se pojede jen v Peru a nepojede se v nadmořských výškách v Bolívii," uvedl Šoltys, jenž se chce posunout do elitní desítky konečného pořadí.