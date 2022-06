Budvaru vzrostl loni zisk před zdaněním o 13,6 % na 422 milionů Kč

České Budějovice - Budějovický Budvar zvýšil loni zisk před zdaněním o 13,6 procenta na 422,5 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění stoupl o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou Budvar zveřejnil ve Sbírce listin. Roste i zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů), za posledních pět let ho národní podnik navýšil téměř o 40 procent. Loni by tento zisk 765,2 milionu Kč, řekl ČTK ředitel Budvaru Petr Dvořák.

"Rosteme v objemech, ještě rychleji rosteme v tržbách a ještě rychleji v zisku. To je v byznysu ideální model, známka velmi zdravé firmy," řekl ČTK ředitel. Rok hodnotí jako úspěšný, plán loni v mnoha ohledech Budvar překročil. Provozní zisk stoupl loni meziročně o 35,5 procenta na téměř 450 milionů korun. V zahraničí loni utržil Budvar 2,3 miliardy korun, meziročně o 16,8 procenta víc. V Česku měl loni tržby 863,3 milionu, proti předloňsku podobné.

Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo loni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy. Loni vyvezl Budvar přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta. Byl to rekordní růst, v objemu i tržbách. Loni Budvar investoval 347 milionů Kč a čistý obrat překročil třetím rokem po sobě tři miliardy korun. Loni byl 3,29 miliardy Kč.

Export se v loňském roce podílel na výstavu ze 73,4 procenta, meziročně je to výsledek o 4,4 procenta lepší, vyplývá z výroční zprávy. Vývoz pomáhá Budvaru k lepším výsledkům dlouhodobě. Mezi pět největších odbytišť patří poslední léta Německo, Polsko, Slovensko, Rusko a Británie.

V řádech desítek milionů korun se na hospodaření pivovaru nepříznivě projevila covidová pandemie, kdy restaurace fungovaly omezeně. Negativně ovlivnilo výsledky také posílení kurzu koruny, hlavně v prosinci 2021. Naopak kladně se odrazil fakt, že Budvar se připravil na brexit: měl na tamním trhu zásoby a dokázal využít toho, že řada jeho konkurentů v Británii nedokázala loni zákazníkům dodávat, stojí ve výroční zprávě.

Podobně jako předloni, v prvním roce pandemie, rostla poptávka po baleném pivu. "Ze situace jsme těžili zejména na trhu v Německu, kde máme převažující podíl prodejů baleného piva," uvedl Dvořák. V Německu loni Budvar poprvé v historii prodal přes 500.000 hektolitrů. Rostly prodeje i na dalších klíčových trzích jako jsou Velká Británie nebo Slovensko.

V Česku se Budvaru dařilo loni posilovat prodej prémiových ležáků a také hořkého ležáku Budvar 33, který se loni podle podniku dostal mezi deset nejprodávanějších ležáků v ČR. Budvar také rozvíjel spolupráci s asi 30 minipivovary.

Pivovar měl loni procento zisku EBITDA vůči tržbám, takzvanou EBITDA marži, 25 procent, což je podle ředitele víc, než měly předloni některé jiné velké pivovary v Česku, které vlastní zahraniční majitelé.

Budvar je národní podnik, má asi 670 zaměstnanců.