Budvaru stoupl zisk před zdaněním o 4,2 pct na 328 milionů Kč

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar měl loni zisk před zdaněním 327,9 milionu korun. Meziročně se zvýšil o 4,2 procenta. Tržby loni stouply o 6,7 procenta na 2,55 miliardy Kč, byly nejvyšší v historii firmy. V roce 2018 investoval národní podnik 453 milionů, zprovoznil automatizované logistické centrum a nový ležácký sklep. Letos investuje 671 milionů do třetí linky na stáčení lahvového piva a do kapacit pro hlavní kvašení. ČTK to dnes v tiskové zprávě oznámil mluvčí Budvaru Petr Samec.

Tržby za vlastní výrobky a služby měl pivovar 2,633 miliardy Kč. Samotné tržby za pivo se meziročně zvýšily o 6,7 procenta na 2,55 miliardy. "Dařilo se nám prodávat dražší sortiment, tedy prémiové ležáky. Tržby za pivo nám díky tomu vzrostly téměř dvakrát rychleji než objem prodaného piva," řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Budvar loni zvýšil výstav o 3,6 procenta na 1,602 milionu hektolitrů. Je to druhý nejvyšší objem piva za 123 let existence podniku. Nejvíce piva zatím Budvar uvařil v roce 2016, a to 1,61 milionu hektolitrů. Do 79 států loni Budvar vyvezl nejvíce piva ve své historii, 1,07 milionu hektolitrů, což je meziročně o 8,5 procenta víc.

"Tahounem růstu byly ležáky. Prodej vlajkového ležáku Budweiser Budvar se zvýšil o 7,2 procenta. V roce 2018 tak pivovar uvařil nejvíce ležáků ve své historii a jejich podíl na celkové výrobě pivovaru dosáhl téměř 75 procent," uvedl mluvčí. Na vývozu českého piva se Budvar loni podílel 21 procenty. Prodej piva v ČR Budvaru klesl loni meziročně o pět procent, ale podle Samce to plně kompenzoval dvouprocentní růst tuzemských tržeb, díky tomu, že se podnik zaměřil na prodej prémiového ležáku Budweiser Budvar.

Zisk EBITDA podniku meziročně vzrostl o pět procent, výši tohoto zisku pivovar neuvedl. Dvořák považuje výsledek za velmi dobrý, protože zároveň podniku vzrostly odpisy, osobní náklady a rostly ceny energií a surovin. "Cena za tyto položky meziročně narostla o 105 milionů korun. Zároveň jsme se museli vyrovnat s nedostatkem výrobní kapacity pro zvýšení objemu prodaného piva," řekl Dvořák. Vyšší odpisy souvisí s investičním rozvojem Budvaru, který začal v roce 2015. Osobní náklady Budvaru meziročně stouply o 13,5 procenta.

Loni Budvar, v němž pracuje asi 700 lidí, investoval 453 milionů. Nové oddělení ležáckých tanků zvýšilo kapacitu sklepa o pětinu. Po ukončení investic za dvě miliardy Kč v roce 2020 by se měl roční výstav Budvaru zvýšit o čtvrtinu na víc než dva miliony hektolitrů.