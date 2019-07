Budvaru stoupl zisk po zdanění o 5 pct na 267,1 milionu Kč

České Budějovice - Pivovaru Budějovický Budvar stoupl loni meziročně zisk po zdanění téměř o pět procent na 267,1 milionu Kč. Čistý obrat stoupl o 7,6 procenta na 2,81 miliardy Kč. Do státního rozpočtu odvedl loni pivovar 500 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy pivovaru zveřejněné ve Sbírce listin.

Zisk před zdaněním měl loni Budvar 327,9 milionu, meziročně vyšší o 4,2 procenta. Provozní zisk klesl o necelé procento na 318,2 milionu. Tržby za výrobky a služby stouply loni o 6,5 procenta na 2,63 miliardy Kč. Byly nejvyšší v historii firmy, uvedl minulý týden mluvčí Budvaru Petr Samec. Samotné tržby za pivo se meziročně zvýšily o 6,7 procenta na 2,55 miliardy. V roce 2018 investoval národní podnik 453 milionů, zprovoznil logistické centrum a nový ležácký sklep. Letos investuje 671 milionů do třetí linky na stáčení lahvového piva a do kapacit pro hlavní kvašení.

Budvar loni zvýšil výstav o 3,6 procenta na 1,602 milionu hektolitrů. Je to druhý nejvyšší objem piva za 123 let existence podniku. Nejvíce piva zatím Budvar uvařil v roce 2016, a to 1,61 milionu hektolitrů. Do 79 států loni Budvar vyvezl nejvíce piva ve své historii, 1,07 milionu hektolitrů, což je meziročně o 8,5 procenta víc. Export tvořil 67 procent z výstavu.

"Tahounem našeho obchodu byl i v roce 2018 exportní prodej, kde v řadě let za sebou kontinuálně rosteme," uvedl Budvar. Je čtvrtým největším výrobcem piva v ČR a po Prazdroji druhým největším českým exportérem. Nejvíc, 94 procent, vyvezl loni do Evropy. Nejdůležitějším exportním zbožím je dlouhodobě světlý prémiový ležák Budweiser Budvar. Zahraniční dceřiné společnosti Budvaru v Německu, na Slovensku a ve Velké Británii prodaly loni 528.000 hektolitrů, meziročně téměř o šest procent. Na exportních prodejích se podílely z 49,1 procenta. Své exportní oddělení Budvar reorganizuje, i kvůli rozvoji nových obchodních příležitostí.

V ČR loni Budvar prodal 529.00 hektolitrů piva, meziročně o pět procent méně. Díky změněné struktuře sortimentu a zvýšení cen ale zvýšil tuzemské tržby asi o dvě procenta.

Ve střednědobém výhledu Budvar předpokládá, že hlavními teritorii pro vývoz prémiových piv budou Evropa a Severní Amerika, mezi prodejně zajímavá místa řadí i některé asijské trhy. "Při existujícím exportním potenciálu značky můžeme očekávat, že dále poroste formát balení v lahvích i v plechovkách s ohledem na to, že asi 90 procent světového obchodu s pivem tvoří takto balené pivo," uvedl Budvar.

Prodej budvarského piva v plechovkách loni narostl o 27 procent. Prodej sudového piva a cisteren loni meziročně klesl o tři procent. Na exportních trzích ale prodej sudového a tankového pivo vzrostl o 1,2 procenta. Meziročně stoupl v exportu i prodej piva v cisternách, o 32 procent.

Budvar zaměstnává asi 700 lidí. Po ukončení investic za dvě miliardy Kč v roce 2020 by se měl roční výstav zvýšit o čtvrtinu na víc než dva miliony hektolitrů.